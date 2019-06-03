Tasarrufun adı Dacia olacak

Dacia, LPG’li versiyonlarını ürün gamına ekliyor. Toplam kullanım maliyeti avantajına sahip ECO-G serisi olarak adlandırılan LPG’li versiyonlar, ekonomik ve ekolojik özellikleriyle dikkat çekiyor.

DÜNYANIN EN BÜYÜK PARKI TÜRKİYE’DE

Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, “Dacia, Türkiye pazarında 2018 yılını 29 bin 918 adetlik satış rakamı ve 4,8 pazar payı ile marka sıralamasında 8’inci sırada tamamladı. Müşteri beklentilerine eksiksiz cevap vermek üzere ürün gamını sürekli güncelleyen marka, yalın, sağlam, ulaşılabilir felsefesi doğrultusunda bugüne kadar yüzbinlerce müşteriye ulaştı. Son 10 yıldır LPG’ye sürekli artan talebe cevap vermek üzere, pazarın dinamiklerine paralel olarak üretilen Dacia ECO-G versiyonlarını, Türkiye’de de müşterilerimizin beğenisine sunuyoruz. Türkiye, LPG’li araç parkı büyüklüğü bakımından dünyanın en büyük ülkesi olup otogaz tüketiminde ise Avrupa lideri ve dünya ikincisi konumunda yer alıyor. Türkiye binek otomobil parkındaki LPG’li araç payı bugün yüzde 38 oranında. ECO-G versiyonlarının, Dacia markasının pazardaki konumunu daha da güçlendireceğini düşünüyoruz. Dacia’nın bu yeni serisinin, toplam kullanım maliyeti düşük araç çözümü arayan müşterilerimizin taleplerine en iyi şekilde cevap vereceğinden hiç şüphemiz yok” dedi.

ECO-G İLE DÜŞÜK YAKIT MALİYETİ

Dacia, ECO-G serisini Sandero’da Stepway versiyonu, Logan MCV ve Lodgy’de Ambiance versiyonu, Duster’da ise Comfort ve Prestige versiyonu ile Türkiye’de müşterilerinin beğenisine sunuyor. Benzin ve dizel versiyonlara göre daha ekonomik ve çevreci olma özelliği ile öne çıkan Dacia ECO-G serisi, daha uzun motor ömrü ile diğer motor tiplerinden ayrılıyor.

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LPG versiyonları, benzinli versiyonlara oranla yaklaşık yüzde 45 daha düşük yakıt maliyeti ve ortalama yüzde 25 - 30 daha uygun kullanım maliyeti ile öne çıkıyor. Orijinal fabrika üretimli olan ve LPG yakıtı ile çalışmaya uygun teknik modifikasyonlar ile geliştirilen Dacia ECO-G versiyonlarında kullanılan motorlar, uzun ömür ve ekonomik kullanım sürekliliği sağlıyor.

Bu yeni versiyonda, en büyük LPG markalarından biri olan LandiRenzo kullanılıyor. Dacia’nın LPG’li versiyonları, Renault Mais garantisi altında müşterilerinin beğenisine sunuluyor.

Markayı üst sıraya taşıyacak

Dacia markası, ECO-G olarak adlandırdığı bu seriyi Sandero, Logan MCV, Duster ve Lodgy binek modelleri ile satışa sunuyor. LPG’li versiyonları ile Logan MCV 88 bin 900 lira, Sandero 91 bin 900 lira, Lodgy 101 bin 900 lira, Duster ise 108 bin 900 liradan başlayan fiyatlarla Türkiye’de müşterilerin beğenisine sunuluyor. ECO-G serisi, 2018 yılını 8’inci sırada tamamlayan Dacia’nın, marka sıralamasında daha üst sıralara taşınmasına katkıda bulunacak.