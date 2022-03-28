Taşkesenlioğlu ailesinin acı günü

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun ve AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban’ın annesi Saide Taşkesenlioğlu bugün vefat etti.

Merhume Saide Taşkesenlioğlu'nun cenazesi, yarın (29.03. 2022) Fatih Camii'nde kılınacak öğle namazının ardından Yeni Topkapı Mezarlığı'na defnedilecek.

'DUA AĞACIM'

SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu derin üzüntüsünü şu sözlerle paylaştı:

"Annem, dua ağacım, hayattaki tek dalım emanetini Rabbim'e teslim eyledi.

Rabbim rahmetiyle merhametiyle muamele eylesin.

Cenazemiz 29 Mart 2022 Salı günü öğle namazını müteakip İstanbul Fatih Camii’nden kaldırılacaktır."





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Annem , dua ağacım ,hayattaki tek dalım emanetini Rabbime teslim eyledi.



Rabbim rahmetiyle merhametiyle muamele eylesin.



Cenazemiz 29 Mart 2022 Salı günü öğle namazını müteakip İstanbul Fatih Camii’nden kaldırılacaktır. — Ali Fuat Taşkesenlioğlu (@alifuattaskesen) March 28, 2022

Zehra Taşkesenlioğlu Ban

'HAYATTAKİ TEK DALIM'

AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban da sosyal medya hesabından ağabeyi ile aynı mesajı paylaştı.

Annem , dua ağacım ,hayattaki tek dalım emanetini Rabbime teslim eyledi.



Rabbim rahmetiyle merhametiyle muamele eylesin.



Cenazemiz 29 Mart 2022 Salı günü öğle namazını müteakip İstanbul Fatih Camii’nden kaldırılacaktır. — Zehra Taşkesenlioğlu Ban 🇹🇷 (@ZTaskesenlioglu) March 28, 2022

Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun ve AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban’ın babası değerli alimlerden Mazhar Taşkesenlioğlu, 29 Nisan 1989 tarihinde İstanbul Fatih'deki evinde Hakk'ın rahmetine kavuşmuştu.





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SPK Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu

ALİ FUAT TAŞKESENLİOĞLU KİMDİR?

1964 yılında Erzurum’da doğdu. Atatürk Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümünden 1985 yılında mezun oldu. Beykent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Finans bölümünde Yüksek Lisansını tamamladıktan sonra halen aynı üniversitede İşletme Yönetimi Ana Bilim dalında doktora eğitimine devam etmektedir.

İş hayatına 1988 yılında Yenidoğan Yayın Dağıtım Şirketi’nde başladı. 1988-1996 yılları arasında Faisal Finans Kurumu A.Ş.’de Baş Uzman, 1996 yılı Ekim ayında göreve başladığı Asya Katılım Bankası A.Ş.’de sırasıyla, Proje Pazarlama Müdür Yardımcılığı, Merter ve Sultanhamam Şube Müdürlüğü, Genel Müdürlük Kredi Tahsis Birim Müdürlüğü ile Kredi Tahsis Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

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30.03.2012 tarihinde T. Vakıflar Bankası T.A.O. Yönetim Kurulu üyeliğine seçilen Taşkesenlioğlu, T. Vakıflar Bankası T.A.O. Denetim Komitesi Üyeliği ve Başkanlığı ile birlikte Kredi Komitesi Yedek üyeliği, 20.04.2012 - 07.02.2014 tarihleri arasında Vakıf Portföy Yönetimi A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Vakıf Finans Factoring Hizmetleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Vakıf Menkul Kıymetler Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevlerini yürüttü.

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07.02.2014 - 08.06.2017 tarihleri arasında Türkiye Halk Bankası A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürlüğünün yanı sıra Şubat 2014 – Nisan 2018 tarihleri arasında Halk Hayat ve Emeklilik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Nisan 2015 – Haziran 2017 tarihlerinde Halk Sigorta A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Ağustos 2016 – Ağustos 2017 tarihleri arasında da Halkbank Beograd A.D. Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerinde bulundu.

17.04.2018 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu başkanı olarak atanan Ali Fuat Taşkesenlioğlu evli ve 3 çocuk babasıdır.

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