Tatil beldelerine 13,5 milyon yolcu uçtu

İstanbul havalimanları en çok ziyaret edilen havalimanları arasında yer aldı.

Bu yaz döneminde en yoüun hava trafiğinin görüldüğü havalimanları İzmir, Antalya, Muğla ve İstanbul havalimanları oldu.

13 milyon yolcu taşındı

Yaz döneminin en uğrak noktalarındaki havalimanları Temmuz ve Ağustos aylarında 13 milyon yolcuya ev sahipliği yaptı.

Alınan koronavirüs önlemleriyle birlikte turizm merkezlerine yakın havalimanlarında hareketlilik yaşandı.

Haziran, temmuz ile ağustos aylarında İstanbul Havalimanı'ndan düzenlenen seferlerle 3 milyon 933 bin 446 yolcu seyahat etti.

Sabiha Gökçen Havalimanı'nı, yazın 3 milyon 551 bin 240 yolcu kullandı. İstanbul'daki iki havalimanından toplam 7 milyon 484 bin 686 yolcu iç ve dış hat seferleriyle seyahat etti.

İstanbul'dan 3 milyon yolcu seyahat etti

İstanbul'daki havalimanlarından bu yılın haziran-temmuz döneminde toplam 3 milyon 742 bin 755 yolcu geliş ve gidiş yapmıştı. Sadece ağustos ayında 3 milyon 741 bin 931 yolcunun İstanbul'dan uçtuğu hesaplandı.

İzmir'de hizmet veren Adnan Menderes Havalimanı'nda, haziran, temmuz ve ağustos ayında yolcu yoğunluğu meydana geldi.

Yazın 1 milyon 476 bin 495 iç ve dış hat yolcusu havalimanından seyahat etti.

Fraport TAV Antalya Havalimanı'ndan yaz döneminde 2 milyon 513 bin 692 yolcu geliş-gidiş yaptı.

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Gazipaşa-Alanya Havalimanı'nı mevsim boyunca toplam 78 bin 491 yolcu misafir edildi.

Yaz döneminde, Muğla YDA Dalaman Havalimanı'ndan 635 bin 772 yolcu seyahat etti.

Milas-Bodrum Havalimanı'nda haziran, temmuz ile ağustosta 604 bin 325 yolcu iç ve dış hat noktalarına uçtu.

Adana Havalimanı'nda yazın toplam 629 bin 829 yolcu hizmet aldı.

İstanbul, İzmir, Antalya, Muğla ve Adana'da bulunan toplam 8 havalimanından yaz döneminde 13 milyon 423 bin 290 yolcu seyahat etti.

Söz konusu havalimanlarından haziran ve temmuzda uçan yolcu sayısı 6 milyon 95 bin 918 olarak kayıtlara yansımıştı. Havalimanlarından sadece ağustos ayında 7 milyon 327 bin 372 yolcunun seyahat ettiği belirlendi.