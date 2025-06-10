Tatil keyfi yerine tahliye şoku yaşamayın: Kiralamada yeni dönem uyarıları

Yaz tatili planları yapan pek çok kişi, yazlık ve devre mülk kiralama yoluna gidiyor. Ancak son dönemde artan yasal düzenlemeler, idari yaptırımlar ve kötü niyetli kişi veya firmalar nedeniyle tüketicilerin dikkatli olmaları gerekiyor. Özellikle kısa süreli kiralama düzenlemeleri, yönetim izinleri ve ruhsat zorunlulukları, tatilin huzurla geçmesi açısından büyük önem taşıyor. Kiralama sürecinde dikkat edilmesi gereken 13 kritik başlığı derledik:

*Kısa süreli kiralamalar, "Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik" kapsamında yapılmalı. Yılda üçten fazla ve 100 günün altında olan kiralamalar turizm amaçlı sayılır ve bu tür kiralamalar için Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan izin alınması zorunlu.

* Kiralayacağınız konutun bu belgeye sahip olup olmadığını kontrol edin. Bu belge, konutun yasal olarak kısa ve orta dönem kiralamaya uygun olduğunu gösterir.

* Yazlık sitelerde kısa süreli kiralamalara izin verilip verilmediği, site yönetiminin oy birliğiyle alacağı karara bağlı. Aksi halde sözleşme yapılmış olsa bile siteye girişte sorun yaşanabilir.

* Devre mülklerde kısa süreli kiralama yapılabilmesi için tüm maliklerin kararıyla alınmış bir izin ve ruhsat gerekir. Aksi halde kiralama işlemleri geçersiz sayılabilir.

YAZILI SÖZLEŞME YAPIN

* Kiralama işlemlerinde yazılı ve detaylı bir sözleşme yapılmalı, sözleşmede taşınmazın adresi, süresi, ücret ve masraf paylaşımı net olarak yer almalı.

* Gerçekliği olmayan ilanlar ve sahte profiller üzerinden yapılan kiralama tekliflerine karşı dikkatli olun. Özellikle çok düşük fiyatlı ve aceleye getirilmek istenen ilanlar şüphe uyandırmalı.

* Tiny house ve taşınabilir evler için imar durumunu sorgulayın. Bu tür yapılar tarla, bağ veya bahçe niteliğindeki arazilere izinsiz yerleştirilemez. Belediyelerden ruhsat alınmadan yapılan yerleşimler idari yaptırımla karşılaşabilir.

* Kiralanacak taşınmazın tapu bilgileriyle ilandaki bilgiler örtüşmeli. Ayrıca evin tapuda konut olarak kayıtlı olduğundan emin olun.

* Elektrik, su, internet, temizlik ve aidat gibi giderlerin kimin tarafından karşılanacağı önceden belirlenmeli ve sözleşmede yer almalı.

TUTANAK TUTMAK ÖNEMLİ

* Kiralanan evin eşya durumu, temizlik seviyesi, güvenlik koşulları gibi fiziki özellikleri önceden görülmeli ve mümkünse tutanak altına alınmalı.

*Ruhsatsız kiralama yapan konutlardan uzak durun. Ruhsatsız işletilen taşınmazlar hakkında mühürleme ve para cezası gibi yaptırımlar uygulanabilir. Bu durum, tatil sürecinde konuttan zorunlu tahliye gibi mağduriyetlere yol açabilir.

* Teslim süresi ve tahliye kurallarını bilin. Devre mülklerde tahsis edilen sürenin sonunda tahliye zorunlu. Süre bitiminde taşınmazı terk etmeyen kişi işgalci sayılır ve idari yollarla tahliye edilebilir.

*Güvenilir ve kurumsal firmaları tercih edin. Özellikle satış ve uzun dönemli devre mülk işlemlerinde tanınmış, kurumsal firmalarla çalışmak, hukuki danışmanlık almak tüketiciyi güvence altına alır.







