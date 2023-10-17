Tedarik zincirine alternatif Türkiye

Uzmanlar, tüm dünyada gıda ve emtia fiyatları üzerinde olumsuz değişimler olacağının altını çiziyor. Yaşanacak olumsuz durumlardan Türkiye’nin de etkileneceği belirtilirken, krizde tarafını Filistin’den yana kullanacak üçüncü ülkelerin ABD, İsrail ve Batı yaptırımlarıyla karşılabileceği dikkat çekiliyor.

YENİ ALTERNATİFLER

3 hafta önce G-20’de açıklanan ve Hindistan’dan Akdeniz’e ardından da Avrupa’ya açılacak yol projesine de ABD ve İsrail destek vermişti. Bu projenin akıbeti kilit ülkesi olan İsrail’in savaş durumu nedeniyle sorgulanırken, yeni rotalar arasında Türkiye önemli rol oynayacak. İstikrarlı ve güvenilir olması nedeniyle Türkiye, Akdeniz’e ulaştırılacak ürünlerin güvenli rotası için alternatif olacak.

Savaşın uzun bir zamana yayılması da bölge ülkelerini stratejik olduğu kadar ekonomik açıdan da ilgilendiriyor. Savaşın devamlı hale gelmesinin Türkiye’ye yönelik yabancı yatırım akışını tehdit edebileceği değerlendiriliyor.

Gazze’de insanlık suçu işleniyor

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, İsrail’in Gazze’deki sivillere yönelik saldırılarına tepki göstererek, “Gazze’de tüm dünyanın gözleri önünde insanlık suçu işleniyor” ifadesini kullandı. “Bebek, çocuk, kadın, yaşlı ayırt etmeksizin üzerine bombalar yağdırılan Gazze’de tüm dünyanın gözleri önünde insanlık suçu işleniyor” ifadesini kullanan Baran, “Hastanelerde, kuvözlerde bebekler, cihazlara bağlı hastalar varken elektrik verilmiyor, gıda, su, yakıt hiçbir yardım ulaştırılamıyor. Tarihe insanlığın yüz karası olarak geçecek bir tablo ile karşı karşıyayız” değerlendirmesinde bulundu.











