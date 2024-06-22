Teknogirişim çalışanları şirket hissedarı olacak

Yeni vergi paketinde teknogirişimlerin çalışanlarına yönelik hisse senedi opsiyonu tanınmasını da içeren düzenlemenin hayata geçirilmesi planlanıyor. Sanayi Bakanlığı’nca tanımı yapılacak Ar-Ge ve tasarım faaliyetlerinde bulunan startup işletmelerindeki personele hisse senedi için portföyünde tuttuğu süreye göre vergisel kolaylık sağlanacak. Çalışanlara hisse senedi verilmesi halinde muhtasar ve prim hizmet beyannamesi üzerinden tahakkuk eden gelir vergisi tecil edilerek taksite bağlanabilecek. Ancak istisna kapsamında kabul edilecek hisse senedinin değeri, ilgili kişiye verildiği süre içerisinde kazanılan yıllık brüt ücreti geçemeyecek. Düzenleme sonrasında 3 yıla kadar genel hükümlere göre vergileme yapılacak. Ardından 3-6 yıl arası yüzde 25, 5-12 yıl arası yüzde 75 ve 12 yıldan sonra yüzde 100 vergi avantajı uygulanacak.





ŞİRKETLERİN ÖMRÜ UZUYOR

Birçok araştırmaya göre; şirketlerin uzun vadeli çalışanlara sahip olmasının yolu hisse opsiyonu edindirme yönünde atılan adımlardan geçiyor. Çalışanların sahibi olmadığı firmalar, diğerlerine göre daha az ömürlü olabiliyor. Personelini ortak olarak gören işletmelerin hayatta kalma oranlarının daha yüksek olması, istihdam istikrarıyla da ilişkilendiriliyor.





HEM İŞÇİ HEM İŞVEREN KAZANÇLI ÇIKACAK

Kalifiye yetenek arzı sadece ülkemizde değil tüm dünyada hızla artan talebi karşılayamıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa ülkelerinde oldukça yaygın olan hisse opsiyon planları yeni yetenek arayışındaki girişim sayısının hızla artması ve rekabetçi tekliflerin sunulmasıyla Türkiye’de de oldukça popüler hâle gelecek gibi görülüyor. Uzmanlara göre; ilk başta şirketlerin üst yönetiminin menfaatlerine hizmet ettiği düşünülen planlar, “vazgeçilmez” çalışan tanımının genişlemesi ve asıl kazancın işgücü olduğu bakış açısının yerleşmesiyle personel için arzulanan avantajlı bir durumu da oluşturmaya başlayabilir.



