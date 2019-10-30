Teknoloji ve inovasyon odaklı destek

İstanbul Türkiye ekonomisinin kalbi, dünyaya açılan penceresi durumunda. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyet gösteren İstanbul Kalkınma Ajansı (İSTKA), kentte her yıl yüzlerce projeye destek veriyor. Kurulduğu 2010 yılından bu yana 8 defa Mali Destek Programları için ilana çıkan İSTKA, 38 farklı program yürüterek toplam 809 proje hayata geçirdi. Mali Destek Programları, Güdümlü projeler ve Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında desteklenen projelerin tutarı ise 398 milyon lirayı aştı. İSTKA Genel Sekreter Vekili Dr. Fatih Pişkin ile 2019 yılını değerlendirerek, 2020’ye ilişkin hedef ve beklentiler üzerine konuştuk.

Fatih Pişkin

TASARIMA AĞIRLIK VERİLECEK

2019’un yoğun geçtiğini 2020 yılı için hazırlıkları tam gaz devam ettirdiklerini anlatan Fatih Pişkin, “Önümüzdeki dönem de inovasyon, yenilikçilik, yaratıcı endüstriler ve de özellikle tasarım konularına ağırlık vereceğiz. Çocuk ve genç alanlarındaki desteklerimiz yine sürecek. İstanbul’daki girişimcilik yapısının güçlendirilmesi, teknoloji ve yenilik odaklı yeni bir programın tasarlanmasını istiyoruz” bilgisini paylaştı. Her yıl 800 civarında proje başvurusu aldıklarını kaydeden Pişkin, önümüzdeki dönemde başvuruların yüksek olacağını beklediklerini ifade etti.

KOBİ’YE YÖNETİM DANIŞMANLIĞI

Önümüzdeki yıl küçük ve orta büyüklükteki işletmelere yönelik bir program hayata geçireceklerini anlatan Pişkin, şunları söyledi: “KOBİ’lere, ‘Yönetim Danışmanlığı’ alanında kapasitesini geliştirmesi için destek vereceğiz. Bu şu anda birçok işletmenin ihtiyacı olan bir alan. Bunlarla ilgili alt başlıklar belirledik. İlki kurumsallaşma, ikincisi inovasyon ve Ar-Ge yönetimi. Bu konuda çok bilgi sahibi değiller, bu faaliyetler daha çok büyük ölçekli şirketler üzerinden sürdürülüyor. Tasarım yine öne çıkan konulardan bir diğeri olacak. İstanbul sanayisinin maalesef biraz daha düşük katma değerli bir üretim yapısı var. Bunu değiştirmek bizim en önemli görevlerimizde biri. Bunun yolu da inovasyon ve katma değerli ürün üretmekten geçiyor. Dolayısıyla onların tasarım alanında farkındalıklarını arttırmak istiyoruz.”

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NESİLLER ANAYASASI ÜZERİNDE ÇALIŞIYOR

Fatih Pişkin, KOBİ’lerin genelde aile şirketi olduğunu hatırlatarak, “Nesiller arası geçişlerde şirketlerin büyüseler de artık dağıldığını görüyoruz. Bunu önlemek ve daha da büyümelerini sağlamak için ‘Nesiller Anayasası’ üzerinde çalıştığımız konulardan biri. Bir yerden başlayıp KOBİ’lerin anayasa prensiplerini oluşturup, bunları nesilden nesile aktararak işletmelerin varlığını sürdürmesine katkıda bulunmak istiyoruz” diye konuştu. Halka arzın, finansmana ulaşmada önemli konulardan bir diğeri olduğunu da anlatan Pişkin, Bu konuda bilinci arttıracak projeler beklediklerini kaydetti.

KURUMSAL KAPASİTEYİ ARTTIRMAK İSTİYORUZ

Genel Sekreter Vekili Pişkin, işletmelerin kurumsal kapasitelerini arttırmaya yönelik; müşteri ilişkileri yönetimi, tedarik zincir ve kurumsal kaynak yönetimleri planlanması ve toplam kalite gibi günlük ticari koşuşturmalar içerisinde göz ardı ettiklerini belirterek, bu noktada çalışma yapmayı planladıklarını ifade etti. Fatih Pişkin, KOBİ’lerin tüm bu konuları gündemine almasını isteklerini vurguladı.

Milli teknoloji güçlü sanayi

Ticaret yapılan ülkelerle yürütülen projelerin siyasi gerginlikten çok fazla etkilendiğini belirten Pişkin, “Özellikle dolar kurunda yaşanan hareketlilik projeleri olumsuz etkiledi. Satın almalarda sıkıntılar oldu, bütçeler yetmeyebildi” ifadelerini kullandı. Pişkin, ülkemizdeki en büyük eksikliklerden birinin ekipman cihazları alanında yaşandığını aktadı. ‘Milli teknoloji güçlü sanayi’ sloganıyla yerli makinaların üretimine yönelik destekler verdiklerine de işaret eden Pişkin, şunları kaydetti: “Alanda çalışmalar hızlandı. Biz de makina techizatta yurt dışına olan bağımlılığı azaltacak projelere ağırlık vereceğiz. Bu bağımlılık artık yavaş yavaş ortadan kalkacak.”

114 projeye 39 milyon liralık destek

İstanbul’da bulunan binlerce KOBİ’ye tek tek odaklanmanın çok zor olduğuna dikkat çeken Pişkin, “Ara yüzler üzerinden ekosistemi geliştirmeye çalışıyoruz. Bu nedenle desteklerimizde İstanbul Ticaret Odası, İstanbul Sanayi Odası, İhracatçı Birlikleri, Organize Sanayi Bölgeleri, Teknopaklar, Teknoloji Transfer Ofisleri gibi sanayi ile Ajans arasında ara yüz yapıları olarak nitelendirdiğimiz kurumlarımıza odaklandık. İSTKA olarak 2010 yılından bu yana KOBİ’lere yönelik toplam 114 proje yürüterek, 39 milyon lira hibe desteği verdik” dedi.

Ana gündem dijital dönüşüm

En çok konuşulan konuların başında dijital dönüşümün geldiğini söyleyen Fatih Pişkin, “Bu alanda birçok KOBİ faaliyet gösteriyor. Sanayi alanında üretim yapan firmalarda üretim süreçlerinin dijitalleşmesi konusunda projeler bekliyoruz. Dijital pazarlama, dijital satış yöntemleri dijital data verilerine ulaşma, hedef ülke ve pazarların belirlenmesine yönelik KOBİ’lere danışmanlık ve yönlendirme verebilecek merkezler kurulması yine değerlendirebileceğimiz projelerden” dedi.

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