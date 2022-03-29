​Teknolojik üretimde yolumuz uzun: İhracatımızın %34’ü orta ve yüksek teknoloji ürünler ​

Türkiye’nin geçen yıl imza attığı 225 milyar dolarlık ihracatın 212 milyar dolarlık kısmı imalat sanayi ürünlerinden oluştu. Ticaret Bakanlığı verilerine göre; Türkiye’nin ihracatı 2021'de yüzde 32,8 artarak 225 milyar 291 milyon dolar oldu.
ÖNÜMÜZ AÇIK
Bu ihracatın 212 milyar 880 milyon doları imalat sanayi ürünlerinden oluştu. Geçen yılki imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %94,5 oldu. Yüksek teknoloji ürünü ihracatımız geçen yıl yüzde 17,7 artışla 5,4 milyar dolardan 6,4 milyar dolara yükseldi. Orta yüksek teknolojili ürün ihracatımız ise 57,3 milyar dolardan 71 milyar dolara yükseldi. Bu kategorinin ihracat artışı yüzde 23,8 oldu. Geçen yıl orta düşük teknoloji ürünlerinde 66 milyar dolar, düşük teknolojili ürünlerde ise 69 milyar dolar ihracat yaptık. Gelişmiş ülkelere göre düşük sayılan bu rakam, Türkiye’nin önünde yüksek katma değerli üretimde alması gereken uzunca bir yol olduğunu gösteriyor.
YÜKSEKTE PAYIMIZ DÜŞÜK
Türkiye geçen yıl savunma sanayi, kimya, ilaç-medikal, tekstil gibi katma değeri yüksek sektörlerde iyi bir ihracat performansı gösterdi. Katma değeri yüksek bu sektörlerde bir önceki yıllara göre iyi bir çıkış yakalansa da bu alanlarda almamız gereken uzunca bir yol olduğunu gösteriyor.
AÇIĞI İTHALATLA KAPATIYORUZ
- Türkiye, ihtiyacı kadar yüksek teknolojili ürün üretemediği için, açığını ithalat yoluyla kapatıyor. 2021’de imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı %75,9 olurken, yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı %12,4 olduğu görülüyor. Özellikle cep telefonu, bilgisayar ve televizyon gibi katma değeri yüksek olan teknolojik ürünlerde açığını dış pazarlardan kapatan Türkiye, bu yolla her yıl yurt dışına milyarlarca dolarlık kaynak aktarmak zorunda kalıyor.