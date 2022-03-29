​Teknolojik üretimde yolumuz uzun: İhracatımızın %34’ü orta ve yüksek teknoloji ürünler ​

Türkiye’nin geçen yıl imza attığı 225 milyar dolarlık ihracatın 212 milyar dolarlık kısmı imalat sanayi ürünlerinden oluştu. Ticaret Bakanlığı verilerine göre; Türkiye’nin ihracatı 2021'de yüzde 32,8 artarak 225 milyar 291 milyon dolar oldu.

ÖNÜMÜZ AÇIK

Bu ihracatın 212 milyar 880 milyon doları imalat sanayi ürünlerinden oluştu. Geçen yılki imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı %94,5 oldu. Yüksek teknoloji ürünü ihracatımız geçen yıl yüzde 17,7 artışla 5,4 milyar dolardan 6,4 milyar dolara yükseldi. Orta yüksek teknolojili ürün ihracatımız ise 57,3 milyar dolardan 71 milyar dolara yükseldi. Bu kategorinin ihracat artışı yüzde 23,8 oldu. Geçen yıl orta düşük teknoloji ürünlerinde 66 milyar dolar, düşük teknolojili ürünlerde ise 69 milyar dolar ihracat yaptık. Gelişmiş ülkelere göre düşük sayılan bu rakam, Türkiye’nin önünde yüksek katma değerli üretimde alması gereken uzunca bir yol olduğunu gösteriyor.

REKLAM

YÜKSEKTE PAYIMIZ DÜŞÜK

Türkiye geçen yıl savunma sanayi, kimya, ilaç-medikal, tekstil gibi katma değeri yüksek sektörlerde iyi bir ihracat performansı gösterdi. Katma değeri yüksek bu sektörlerde bir önceki yıllara göre iyi bir çıkış yakalansa da bu alanlarda almamız gereken uzunca bir yol olduğunu gösteriyor.

AÇIĞI İTHALATLA KAPATIYORUZ