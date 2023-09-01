Teknolojinin enerjisi yeşilleniyor

Bu yıl 99. kez kapılarını açan dünyanın en büyük tüketici elektroniği fuarlarından olan Berlin IFA'ya sektörün devleri adeta çıkarma yaptı. Global enerji ve iklim krizi bu yıl ki fuara damgasını vurdu. 48 ülkeden 2 binden fazla firmanın katılması beklenen organizasyonda ev teknolojilerinde enerji tasarrufu öne çıktı. Çamaşır makinesinden QLED TV'lere kadar tüm modellerin cep telefonundan yönetilmesi ve enerji tasarrufu birçok markanın ana gündemi oldu.

HERKESİN GÜNDEMİ KURAKLIK

Etkinlikte küresel markaların yaşam alanlarını hem daha akıllı hem de daha sürdürülebilir hale getirme amacıyla yaptığı yatırımlar dikkat çekti. Son yıllarda dünyanın farklı coğrafyalarında görülen aşırı sıcaklar, seller ve yangınlar tüketici talebinde de sürdürülebilirliği çok daha önemli hale getirirken; firmaların bu alandaki çalışmalarını da yoğunlaştırdığı görüldü. Gelecek bir yıl boyunca kullanılacak teknolojilerin bir anlamda görücüye çıktığı fuarda, pandemi sonrası yaşam alanlarına verilen önemin etkileri ve son yıllarda enerji sektöründe yaşanan krizler de ön planda yer aldı.

SAMSUNG'DAN SMART THING VİZYONU

Organizasyonun önemli firmalarından Samsung Electronics, dünkü basın toplantısında bağlantılı ev cihazlarına yönelik en yeni teknolojilerini sergiledi. Samsung, IFA 2023 Fuarı’nda, SmartThings vizyonunun, enerji tasarrufu sağlamaktan güvenliği artırmaya ve eğlence içeriklerine erişimden günlük yaşamı daha verimli hale getirmeye kadar, tüketicilerin önem verdiği konulara öncelik vermek olduğunu vurguladı. "Samsung olarak kullanıcılarımızın en çok önem verdikleri kişilerle, mekanlarla ve en güzel anlarla arasındaki bağı sağlama konusunda kararlıyız" diyen Samsung Avrupa Pazarlama Müdürü Benjamin Braun, şunları söyledi: "SmartThings ekosisteminin, insanların önemsediği bağlantıları daha da fazla kurmasına imkan tanıyacak şekilde büyümesini ve gelişmesini sağlamak için teknolojideki en son yeniliklerin sunduğu imkanlardan yararlanmaya devam edeceğiz."

AKILLI CİHAZLARA TEK KUMANDA

Sürekli büyümeye devam eden akıllı cihazları tek elden yönetmeyi sağlayan SmartThings ekosistemi, 285 milyon kullanıcının, evlerini ihtiyaçlarına göre uyarlayıp kişiselleştirmesine, tek bir uygulama aracılığıyla birden fazla cihazı ve ev aleti arasında kesintisiz bağlantı kurmasına ve bunları kontrol etmesine imkan tanıyor.

Türkiye pazarında lider

Üst üste 17 yıldır dünyanın bir numaralı TV markası ve 8 yıldır da Türkiye pazarının lideri olan Samsung’un, tüm tüketici ihtiyaçlarını gözeten yaklaşımının yanı sıra eğlenceye olan bağlılığı da rakip tanımıyor. Süper ekran serisini 98” Neo QLED 8K ve 4K Q80C’nin piyasaya sürülmesiyle tamamlayan Samsung, Micro LED ekran serisinin tamamını ise yıl sonuna kadar Avrupa’ya sunmayı planlıyor.







