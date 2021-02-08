​Teknolojinin kuluçka merkezi

Bugüne kadar 230 milyon doları aşan ihracat geliri yanında 4 milyara yaklaşan Ar-Ge geliri elde eden, Teknopark İstanbul Türkiye’nin yüz akı olan projeleri bünyesinde barındırıyor. 2020 sonu itibarıyla teknopark bünyesinde 332 Ar-Ge şirketi faaliyet gösterirken 100’ü aşkın girişimci de çalışmalarına devam ediyor. 6 bin 535 nitelikli Ar-Ge mühendisinin yer aldığı Teknopark İstanbul’da ülkemizi özellikle savunma sanayiinde 2091 yerli ve milli proje üzerinde Ar-Ge çalışmaları yürütülüyor.

İKİ KITA ARASINDA TEKNO-KÖPRÜ

Teknopark İstanbul’daki projeler için canla başla çalışan ekibin şu sıralar bambaşka bir heyecanı var. Kurum bünyesinde faaliyete geçecek olan ve Avrupa’nın en büyüğü olacak kuluçka merkezi, Asya ve Avrupa arasında gelişen ve hızla ilerleyen girişimcilik eko-sistemininin de merkezine konuşlanacak. Bu heyecanı ve Teknopark İstanbul’un yeni projelerini Genel Müdür Bilal Topçu ile pandeminin zorlu şartlarına rağmen yeni başarılara imza attıkları 2020’yi ve 2021 planlarını konuştuk.

YERLİ SOLUNUM CİHAZI ÇALIŞMALARINA DEVAM

Topçu pandeminde önemli çalışmalara imza attıklarını belirterek, Bu dönemde Teknopark İstanbul’da ev sahipliği yaptığımız şirketlerimiz ve girişimcilerimiz taşınabilir mekanik solum cihazından, milli holter cihazına, koruyucu bio malzemelerden güvenli yaşam yazılımlarına kadar çok geniş bir yelpazede sağlık sektörüne destek verdiler” dedi. 2020’nin zorlu şartları içinde savunma sanayii alanında da projeler üretilmeye devam ettiklerini aktaran Topçu, “En ilgi çekici projelerden biri olarak Oruç Reis Gemisini söyleyebilirim. Seft Denizcilik firmamız tarafından tasarlanan bu gemimiz ülkemizin denizcilik alanındaki gücüne güç katıyor” ifadesini kullandı.

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TÜRKİYE’NİN EN BÜYÜK KULUÇKA MERKEZİ

2021 yılı planlarının başında Türkiye’nin en büyük kuluçka merkezinin açılışını yapmak olduğunu söyleyen Topçu, Türkiye’nin ilk ve tek siber güvenlik kuluçka merkezinde kritik çalışmalara ev sahipliği yapacaklarının altını çiziyor. Sosyal girişimcilik konusunda önemli projelerin hazırlığında olduklarını aktaran Bilal Topçu, Gerek ulusal gerekse uluslararası girişimcilere yönelik çağrılarımız olacak. Tüm etaplar tamamlandığında, “10 yıl içerisinde, 1000 Ar-Ge firması, 500 Kuluçka girişimcisi ve 43.000 Ar-Ge mühendisine ev sahipliği yapmayı hedefliyoruz” bilgisini verdi.

AVRUPA’NIN EN BÜYÜĞÜ

Yeni kuluçka merkezini çok yakında faaliyete geçireceklerini belirten Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu şöyle konuştu: “Kuluçka merkezimiz büyüklüğü itibariyle Avrupa’nın ve haliyle Türkiye’nin en büyük kuluçka merkezi konumunda yer alıyor. Buradaki programlarımızı da çeşitlendirdik. Girişimcilerimize daha odaklı destekler sunacağız. Öte yandan Teknopark İstanbul olarak bu kuluçka merkezinin önemli bir misyonu olacağını düşünüyoruz. Konumu ve büyüklüğü itibarıyla kuluçka merkezimiz şu an Avrupa’nın liderlik ettiği girişim ekosisteminin İstanbul’a taşınmasında önemli bir rol oynayacak. Ayrıca Asya’dan Avrupa’ya uzanan ve gelişen bir ekosisteme ev sahipliği yapacak. Ülkemizin girişimciliğin kalbinde yer alması ve girişimcilerimizin tüm dünya pazarlarına açılabilmeleri noktasında önemli destekler sağlayacağız".

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SAVUNMA SEKTÖRÜNDE YENİ ATILIMLAR

Teknopark İstanbul’un projeleriyle ve destekleriyle Türk savunma sanayine önemli katkılar sınduğunu aktaran Bilal Topçu sektördeki faaliyetleri şöyle özetledi: “Bilindiği gibi Türk savunma sanayiimiz son 10 yılda önemli atılılar gerçekleştirdi. Şu an sektörde yüzde 70’in üzerinde bir yerlileşme var. Yeni projelerimizle tam bağımsız savunma sanayii hedefimize emin adımlarla ilerleyeceğiz inşallah. Bu amaç doğrultusunda gerek Teknopark İstanbul’daki ana ve alt yüklenici şirketlerimiz, gerekse girişimcilerimiz önemli destekler sunacak. Teknopark İstanbul olarak savunma sanayiimizin 2021 yılında atılımlar yapmasın da önemli bir aktör olarak gereken destekleri sunmaya odaklanıyoruz.” Topçu, yeni projelere destek vermeye devam edeceklerini de ekledi.