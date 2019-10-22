Teminatlar kur tuzağına yem oluyor

Türk iş dünyasında son yıllarda kredi kullanımı ile büyüme trendi alışkanlığı oluştuğunu aktaran Müstakil Sanayici İş Adamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Abdurrahman Kaan, “Biz bu işlerin kredi kullanmadan da olabileceğini düşünüyoruz” dedi. Banka teminatlarındaki değersizleştirme uygulamalarının da olumsuzluğuna dikkat çeken Kaan, “Kredi işlemlerinde bankalar ağırlıklı teminat üzerinde duruyor. Döviz yukarı çıktığında TL olarak aldığı teminatı dövize endekslediğinde bu defa düşük kalıyor” dedi. 15 Temmuz sonrası bankaların dolar artışına önceden ayak uydurduğunu söyleyen Kaan, kredi alırken varlığın bankaya götürüldüğünde 2 milyon dolarlık teminat talep edildiğini fakat teminat olan varlığın daha sonra değerinin 2 milyondan 700-800 bine indirildiğini belirtti. Kaan, bu alanda değerleme boşluğu olduğunu aktarırken, “GABORAS’la gayrimenkullerin gerçek değerini oluşturabilirsek, Türkiye’nin GSYH’sını dörde katlayabiliriz” diye konuştu.

MÜSİAD Başkanı Abdurrahman Kaan, Bosna Hersek’in Saraybosna şehrinde gerçekleştirilen 23’ncü Uluslararası İş Formu’nda (International Business Forum-IBF) Yeni Şafak’a gündeme dair açıklamalarda bulundu.

ORTAKLIĞA DAYALI SİSTEMİ GETİRDİK

MÜSİAD’da yaşanan tazelenme sürecine de değinen Kaan, sürecin en büyük artısı olarak kurumun proje bazlı yapıya geçişini gösterdi. Yaklaşık iki yıl önce düzenledikleri ‘İnsani Finans Zirvesi’ öncesinde proje eksikliğini fark ettiklerini dile getiren Abdurrahman Kaan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Sonrasında ben şahsen kendi projelerim olduğunu dile getirdim. Bu sefer de bize ‘yaparsanız bu işi siz yaparsınız’ denildi. Sonuç olarak SENYAP adıyla kooperatif finans sistemi adı altında GABORAS’ı getirdik. Türkiye’de daha önce yoktu. Bu sayede çok ortaklı bir yapı kurduk. Borca dayalı değil ortaklığa dayalı sistem diye bir şey attık ortaya.”

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GABORAS’TA HER ŞEY HAZIR

GABORAS’ın (Gayrimenkul Borsası A.Ş) dünyada örneğinin olmadığını aktaran Kaan, tüm aşamaların tamamlandığını ve her yönüyle hazır olduklarını dile getirdi. Projeyi, Türkiye’de değerleme aracı olarak kullanılan gayrimenkul grubuna giren her şeyin bir dakika içerisinde tüm ayrıntılarıyla sunulduğu güvenli bir zemin olarak özetleyen Kaan, “Şu anda yüzde 95 doğruluk oranı var. Ayrıca bu yazılımın tamamı yerli” ifadelerini kullandı. Bu işte rolü olan güvenlik şirketleri gibi 33’e yakın da kurum olduğunu belirten Abdurrahman Kaan, devletinde bu işe girmesini istediklerini aktardı. Kaan, “GABORAS aynı zamanda ihracata da başladı. Irak’ın en büyük bankası ile imzalar atıldı” dedi.

400 MİLYONLUK POTANSİYEL

MÜSİAD’ın yaşadığı tazelenme süreciyle beraber 2011’de 2 bin 900 olan üye sayısını 11 bine yükselttiğini aktaran Abdurrahaman Kaan, Türkiye dışında da 94 ülkeye ulaştıklarını belirtti. IBF’in de 23 yıldır bir toplantılar serisine dönüştüğünü dile getiren Kaan, “Uluslararası İş Forumu’nun, Bosna Hersek’te gerçekleşmesi bizim için değerli. Bosna-Hersek’in sahip olduğu ticaret ve yatırım potansiyeli de burada bir araya gelmemize bir anlam daha kazandırıyor. Ülke; gıda, tarım, hayvancılık, turizm, inşaat, sağlık, mobilya gibi sektörlerde, iş insanlarına birçok ayrıcalık sunuyor” dedi. MÜSİAD’ın sermaye üssü gibi çalışmalar sürdürdüğünü vurgulayan Kaan, Bosna’da 300-400 milyon avroluk bir iş potansiyel bulunduğunu aktardı.

GELECEKTE ŞEHİRLER BİRBİRİYLE YARIŞACAK

Farklı projeler üzerinde de çalışmalarının sürdüğüne dikkat çeken Kaan, “Akıllı Şehir Teknolojileri ve Şehir Ekonomileri Komitesi diye bir heyet kurduk. Amacımız şehirleri markalaştırmak. Çünkü gelecekte ülkeler değil şehirler yarışacak” dedi. Kaan, projenin hedefinin markalaşmış şehirlerle Türkiye’deki şehirleri endeksleyerek bir iktisadi harita ortaya çıkarmak olduğunu vurguladı.

TÜRKİYE BÜYÜYOR HESAPLARI BOZUYOR Dünya medyasının Barış Pınarı Harekatına yönelik tutumunu da değerlendiren Abdurrahman Kaan, şu ifadeleri kullandı: “ Türkiye’nin büyümesi, gelişimi çoğu ülkenin hesaplarını bozuyor. Avrupa’daki liderlere baktığımızda hangisine sağlam diyebilirsiniz? Ekonomi artık doğuya kayıyor. Türkiye bu anlamda cazibesini koruyor. Bizim için moral bozacak bir durum yok."