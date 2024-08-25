Tescilli spekülatörler işbaşında

Daha önce Borsa İstanbul'da yatırımcıları zarara uğratmak suçundan 3 yıl hapis cezası alan Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, “Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek istifa etti” yalanı üzerinden yeni bir spekülasyona imza attı. Adalet Bakanlığı ve Sermaye Piyasaları Kurulu (SPK), yatırımcıları tedirgin eden iddiaları öne süren ekonomik tetikçiler hakkında yasal takip başlattı. Adalet Bakanlığı, konuyla ilgili re'sen suç duyurusunda bulunurken, SPK olağan dışı fiyat hareketlerine neden olanlara karşı gerekli hukuki işlemin yapılacağını açıkladı.

ALENEN SUÇ İŞLİYORLAR

Şimşek'in vergi konusunda anlaşmazlık yaşadığını ve istifa ettiği iddiasını geçen hafta ilk olarak Erol Mütercimler gündeme taşıdı. Firari FETÖ'cü Turhan Bozkurt da vakit kaybetmeden aynı yalanı sosyal medya hesabından dolaşıma soktu. 2 haftadır gündemde tutulmaya çalışılan iddiaları, çarşamba günü Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin (DMM) yalanlamasına rağmen Cemal Enginyurt, kocaman puntolarla köpürtüp tekrar manipülasyon tuşuna bastı. Enginyurt, Cuma günü saat 20:09’da X hesabından, “Bugün Borsa İstanbul, sebepsiz düşmedi. Belli ki 5'li çete kavgası var. MEHMET ŞİMŞEK İSTİFA ETTİ. Pazartesi günü ülke yangın yeri” paylaşımını yaptı.

Cemal Enginyurt

MANİPÜLASYON CEZASIZ KALMASIN

Küresel piyasalarda Fed Başkanı Jerome Powell'ın faiz indirimlerine başlanacağına işaret etmesiyle pozitif seyrin öne çıktığı bir ortamda, yurt içindeki hisse senetleri Enginyurt'un manipülatif paylaşımları sebebiyle değer kaybetti. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi cuma gününü yüzde 2,55 düşüşle 9 bin 668 puandan tamamladı. Enginyurt, her ne kadar “Borsa kapalıyken paylaşım yaptım” dese de VİOP akşam seansının aktif olduğu saatlerde manipülasyona kalkışması sosyal medyada vatandaşların tepkisini çekti. Sosyal medya kullanıcıları, Enginyurt'un yargılanmasını ve cezasız kalmamasını istedi.Spekülatörlüğü 2002 yılında mahkeme kararıyla sabit olan Enginyurt’un “Şimşek yalanını” yine bir hisse, şirket ya da fon adına kazanç sağlamak için ortaya atıp atmadığı merak ediliyor.

FETÖ FİRARİSİYLE AYNI SAFTA

Erol Mütercimler ve FETÖ firarisi Bozkurt’un ardından Enginyurt’un da aynı yalanı daha da abartarak sosyal medyada yaymaya çalışması üzerine Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, iddiaların asılsız olduğunu duyurdu. Şimşek, “Anlaşılan yapılan resmi açıklamalar yetmemiş, bir de buradan yazayım! İstifa etmedim. Dolaşıma koyulan senaryolar doğru değildir. Görevimizin sorumluluğu ve bilinci omuzlarımızdayken, periyodik uydurma hikâyelerin masa başında imalatı, yolumuzun doğru olduğunu gösteriyor” dedi.

ÇİFTE SORUŞTURMA

Şimşek'in istifa ettiğini ileri sürenlere yönelik bir açıklama da Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan geldi. Tunç, “Bazı sosyal medya mecralarında Bakanımız Sayın Mehmet Şimşek hakkında asılsız istifa haberleri yaymak suretiyle borsa yatırımcısını yanlış yönlendirmeyi amaçlayarak zarara uğramalarına sebebiyet veren, olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine neden olan, maksatlı ve yanıltıcı haberleri yapanlar ve yayanlar hakkında; Türk Ceza Kanununun 217/A maddesi uyarınca 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan ve Sermaye Piyasası Kanununun 107/2 maddesi uyarınca Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştır” ifadelerini kullandı.

5 YILA KADAR HAPİS CEZASI

SPK da olağan dışı fiyat hareketlerine neden olanlara karşı gerekli hukuki işlemin başlatıldığını bildirdi. Yapılan yazılı açıklamada, "Sermaye piyasası araçlarının değerini veya yatırımcıların kararlarını etkilemek amacıyla yanıltıcı bilgi veren, söylenti çıkaran, yorum yapan veya rapor hazırlayan ya da bunları yayıp menfaat sağlayan kişilerin 3 ila 5 yıla kadar hapis ve 5000 güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılacağı' hükme bağlanmıştır. Kurulumuzca, olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine neden olan bu maksatlı ve yanıltıcı haberleri yapanlar ile yayanlara ilişkin gerekli hukuki işlem/incelemeler derhal başlatılmıştır" denildi.

Böyle tetikçilik yapıyorlar

(19.08.2024) Erol Mütercimler:

"Mehmet Şimşek iki hafta önce istifa etmiş. Fakat Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz araya girmiş. Zor bela razı ediyorlar. İstifa etmek istemesinin nedeni de zenginlere vergi affı meselesi."

(21.08.2024) Turhan Bozkurt:

“Mehmet Şimşek iki hafta önce istifa etmiş. Ancak Cevdet Yılmaz araya girip ikna etmiş. Sebebiyse zenginlerin vergilerinin affedilmesiymiş. İlk defa Mehmet Şemşek’e hak verdim.”

(23.08.2024) Cemal Erginyurt:

“Bugün (cuma) Borsa İstanbul, sebepsiz düşmedi. Belli ki 5'li çete kavgası var. MEHMET ŞİMŞEK İSTİFA ETTİ. Pazartesi günü ülke yangın yeri.”











