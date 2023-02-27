|
Reklam
Reklam
Ekonomi

THY afetzede öğrencilere iş ilanı açtı 

Türk Hava Yolları (THY), Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 11 ilde etkili olan depremden etkilenen afetzede öğrenciler için part time iş ilanı açtı. Başvuru şartları THY'nin resmi internet sitesi üzerinden duyuruldu.

18:38 . 27/02/2023 Pazartesi
DHA
Foto: Arşiv.

Foto: Arşiv.

THY resmi internet sitesinde yer alan ilana göre sadece depremden etkilenen 11 ilde bulunan afetzede öğrenciler başvuru yapacak. 


İlanda, Lisans 3. ve 4. sınıf öğrencilere Anadolu istasyonlarında part-time çalışma imkanı sunulacağı belirtildi. İlan şartlarında T.C. vatandaşı veya mavi kart sahibi olmak, 01.01.1997 ve sonrasında doğmuş olmak, en az 4 yıllık eğitim veren üniversitelerin herhangi bir bölümünde 3. ya da 4. sınıf öğrencisi olmak, 2024 yılında mezun olma koşulu aranıyor. Ayrıca iş başvurusu yapacak afetzede öğrenciler vardiyalı çalışma düzeninde THY ofislerinde haftanın en az 2 günü tam zamanlı olmak üzere haftada en fazla 30 saat çalışabilecek. Adaylardan ayrıca adli Sicil ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunması ve yapılacak olan İngilizce sınavında başarılı olması istenecek. 


Sadece depremzede öğrenciler başvuru yapabilecek


THY'de afetzede öğrenciler için açılan iş ilanında 2935 sayılı Olağanüstü Hal Kanunu'na göre depremden etkilenen iller olarak kabul edilen Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kilis, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa ve Elâzığ illerinde kendisi ve/ya 1. dereceden yakını (anne, baba ya da kardeş) 'afetzede' olarak değerlendirilen adaylar, 11 ilin dışında okuyan ve 1. dereceden yakını (anne, baba ya da kardeş) 'afetzede' olarak değerlendirilen adaylarımız sürece başvuru yapabilecek.




#THY
#Depremzede
#Öğrenci
#İş İlanı
1 saat önce
default-profile-img
THY afetzede öğrencilere iş ilanı açtı 
Almanya Rusya'yı Yeni START nükleer anlaşmasına geri dönmeye çağırdı
Antakya ilçesinde bir fabrikada çıkan yangına müdahale ediliyor
Enkazdan çıkarılan vatandaş elindeki Kur'an-ı Kerim'i Erdoğan'a hediye etti
Hatay'da lastik fabrikasında yangın
Türk Kızılay'dan "Kızılay Yatırım Grubu" açıklaması: İddialar kurum yapısının bilinmemesinden kaynaklı
/_nuxt/img/july-15.5b84fda.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.8b33cd6.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.781fd7a.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.9405165.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.33d766e.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.65bd671.png
/_nuxt/img/election-icon.5aa1d50.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.59787a8.png
/_nuxt/img/sport-icon.7a10488.svg
Spor
Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1 Topkapi Zeytinburnu Istanbul Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.83e1599.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.e0d3210.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.c3eec7c.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.7e3b894.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.a6f8c36.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.183ca8d.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.c826346.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.eb57086.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.