THY Airline Economics'in 3 finansman ödülüne layık görüldü

Brand Finance'ın 2023 yılı için yayımlamış olduğu "TURKEY100 - Türkiye’nin En Değerli Markaları" araştırmasında yer alan bilgilere göre Türk Hava Yolları (THY), 2018, 2019, 2020, 2021 ve 2022'de olduğu gibi bu yıl da Türkiye'nin en değerli markası oldu. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat Türkiye'nin en değerli markası olmalarından gurur duyduğunu belirterek, ''Mavi gökyüzünde olduğu gibi markalar liginde de yüksekten uçuşumuzu sürdüreceğiz'' ifadelerini kullandı.