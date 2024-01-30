THY Airline Economics'in 3 finansman ödülüne layık görüldü

Türk Hava Yolları (THY), Airline Economics Aviation'ın "Yılın Anlaşması (global)", "Yılın Jolco Finansmanı" ve "Yılın Sigorta Garantili Finansmanı" ödüllerini almaya hak kazandı.
THY, tüm dünyada uçak finansmanı alanında gerçekleştirilen, en yenilikçi ve önde gelen finansman işlemlerinin seçildiği "Airline Economics Aviation 100"ün, Dublin'de düzenlenen 13. ödül töreninde 3 kategoride ödüllendirildi.
Ödüller
Kuruma bu ödüller, 8 yeni nesil uçak için yaklaşık 900 milyon ABD doları finansman sağladığı 3 finansman işlemi için verildi.
Şirketin 3 finansman dalında aldığı ödüller şöyle detaylandırıldı:
10 yılda toplam 29 uluslararası finansman ödülü
THY, farklı yapılardaki uçak finansmanı işlemleri hakkında detaylı bilgi sahibi olan deneyimli kadrosuyla hava yolu endüstrisinde en düşük finansman maliyetli işlem oranlarına ulaşmayı başardı.
Küresel marka, 2009 yılından bu yana gerçekleştirdiği ve birçoğu ilk kez uygulamaya konulmuş yaratıcı finansman modelleriyle "Global Transport Finance", "Airline Economics", "Airfinance Journal" ve "Bonds, Loans & Sukuk Turkey" gibi dünyaca ünlü kuruluşlar tarafından her yıl farklı finansman ödüllerine layık görüldü.
Son 10 yılda gerçekleştirdiği yaklaşık 16 milyar ABD doları tutarındaki finansman işlemleri sonucunda THY, toplamda 29 uluslararası finansman ödülü kazanmış oldu.
"Başarımızı bu ödüllerle taçlandırmaktan gurur duyuyoruz"
Açıklamada, ödül törenine katıldığı belirtilen THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Üyesi ve Genel Müdür (Mali) Yardımcısı Doç. Dr. Murat Şeker'in, değerlendirmesine yer verildi.
Airline Economics ödülüne layık görülmekten memnuniyet duyduğunu belirten ve kuruma THY ailesi adına teşekkür eden Şeker, "Filosuna katılan yıllık yaklaşık 1,8 milyar ABD doları değerindeki uçağı birçok farklı ve yenilikçi finansman modeliyle finanse eden bir hava yolu olarak uçak finansmanı alanındaki başarımızı bu ödüllerle taçlandırmaktan gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.