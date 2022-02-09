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THY Kargo artık İstanbul Havalimanı'nda

Türk Havayolları Kargo, hava kargo taşıma faaliyetlerinin tamamını İstanbul Havalimanı’ndaki yeni evi SMARTIST’te birleştirdi. Küresel lojistik merkezinde yerini alan THY Kargo, kıtaları çevreleyen geniş uçuş ağını ve Türkiye’nin eşsiz coğrafi avantajıyla birleştirerek başarı çıtasını daha da yükseltmeyi hedefliyor.

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Ekonomi Servisi Yeni Şafak
​THY Kargo artık İstanbul Havalimanında ​
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İstanbul Havalimanı’nın Nisan 2019 tarihinde hizmete açılmasıyla birlikte yolcu seferleri üzerinden gerçekleştirdiği kargo faaliyetlerini buraya taşıyan Türk Havayolları Kargo (Turkish Cargo), kargo uçağı operasyonlarını ise Atatürk Havalimanı’nda sürdürüyordu.

Hava kargo markası, altyapısının tamamıyla hazır hale gelmesiyle birlikte, kargo uçağı faaliyetlerini de 72 saat süren geçiş operasyonuyla İstanbul Havalimanı’ndaki Mega Kargo Tesisi'ne taşıdı. Bu büyük taşınmayla Atatürk Havalimanı’na veda eden Turkish Cargo, bundan sonraki tüm operasyonel süreçlerini hava kargo lojistiğinin yeni merkezi SMARTIST’ten yürütecek.

GELECEĞE HİÇ OLMADIĞI KADAR HAZIRIZ

  • SMARTIST’in tam kapasite operasyon başlangıcı ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Türk Hava Yolları Genel Müdür Yardımcısı Turhan Özen, “Geçtiğimiz 3 yıl boyunca her iki hub’ımızda da çok ciddi bir operasyon yürüttük. Kargo uçaklarımızla 23 bin, paxfre olarak ise 6 bin olmak üzere yaklaşık 30 bin sefer gerçekleştirdik ve 2,5 milyon tonu Atatürk Havalimanı’ndan, 1,8 milyon tonu ise İstanbul Havalimanı’ndan olmak üzere 4 milyon tondan fazla hava kargo yükü taşıdık. Şimdi ise hizmet kalitemizden ödün vermeksizin “dual hub” olarak başarıyla sürdürdüğümüz hava kargo faaliyetlerimizi, İstanbul Havalimanı’nda tek bir çatı altında birleştiriyoruz. Türkiye’nin hava kargo köprüsü Turkish Cargo olarak, bütün süreçleri otonom ve robotik sistemlerle donatılmış yeni yuvamız SMARTIST ile geleceğe hiç olmadığı kadar hazırız” dedi.

DÜNYA LOJİSTİĞİNİN YENİ MERKEZİ OLACAK

İstanbul Havalimanı’nda tek çatı altında en büyük endüstriyel bina olacak şekilde tasarlanan SMARTIST, tüm fazları tamamlandığında 340.000 metrekarelik alanda yıllık 4 milyon tonluk bir kapasiteye ulaşmış olacak. Artırılmış Gerçeklik, Otomatik Depolama Sistemleri, Robotik Süreç Otomasyonu ve İnsansız Kara Araçları gibi akıllı teknolojiler ile donatılan tesis, operasyonel hız ve kalite noktasında Turkish Cargo’nun benzersiz hizmet kalitesini çok daha ileriye taşıyacak.

Farklı tipte 4125 ekipman taşındı

Turkish Cargo, TGS ve taşıyıcı firma üst düzey yöneticilerinin Atatürk Havalimanı’nda kurulan Geçiş Yönetim Merkezi’nden anlık olarak takip ettiği nihai geçiş operasyonu kapsamında, 50 TIR ile 160 sefer gerçekleştirildi. TIR’ların Türkiye - Yeni Zelanda arasındaki mesafeye denk gelen yaklaşık 16 bin kilometre yol kat ettiği operasyonda, TGS ve Turkish Cargo’ya ait 80 farklı tipte 4125 ekipman Atatürk Havalimanı’ndan İstanbul Havalimanı’na taşındı.

Atatürk Havalimanı’ndan veda uçuşu Hartum’a

  • Türkiye’nin bayrak taşıyıcısı Türk Hava Yolları’na 89 yıl boyunca ev sahipliği yapan Atatürk Havalimanı’ndan son kez havalanan Turkish Cargo uçakları, yurtdışı rotasını tamamladıktan sonra İstanbul Havalimanı’na indi. Taşınma sonrası Turkish Cargo, Airbus 330F uçağıyla gerçekleştirdiği TK6455 numaralı ISL-KRT (Atatürk Havalimanı - Hartum, Sudan) seferiyle Atatürk Havalimanı’na veda etti.

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