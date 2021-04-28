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Ekonomi THYdan yurt dışı uçuş açıklaması Seyahat edebilecekler
TÜRKİYE EKONOMİSİ

THY'dan yurt dışı uçuş açıklaması: Seyahat edebilecekler

Türk Hava Yolları(THY), yolcuların tam kapanma döneminde yurt dışı uçuşlarda biletlerini ibraz ederek seyahat edebileceklerini bildirdi.

Haber Merkezi Diğer
THYdan yurt dışı uçuş açıklaması: Seyahat edebilecekler
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Türk Hava Yolları(THY), yolcuların tam kapanma döneminde yurt dışı uçuşlarda biletlerini ibraz ederek seyahat edebileceklerini bildirdi. THY'nin twitter hesabından yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:

Seyahat belgesi gerekmiyor

"29 Nisan 2021 Perşembe günü saat 19:00 ile 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü saat 05:00 tarihleri arasında yurt dışından gelmeyi ya da yurt dışına seyahat etmeyi planlayan yolcularımız (iç hat aktarmalı seyahat edecekler de dahil olmak üzere) seyahat izin belgesi gerekmeksizin yapılan kontrollerde yurtdışı uçuşlarına dair biletlerini ibraz ederek ve varış ülkesi kabul şartlarını dikkate alarak seyahatlerini gerçekleştirebileceklerdir."

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