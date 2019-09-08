'THY'den herkese 2 bilet' anketi ile 'oltalama' yapıyorlar

Türk Hava Yolları, bedava bilet vaadiyle 'anket düzenleyen' paylaşımların şirketle hiçbir bağlantısının olmadığını açıkladı.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, söz konusu anketlerin 'oltalama' yöntemiyle bilgi elde etmeye çalıştığını ve kötü amaçlarla kullanıldığına dikkat çekti.

Üstün açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sosyal medya platformlarında “100. yıldönümümüzü kutluyor ve herkese 2 bedava bilet veriyoruz” sloganıyla Türk Hava Yolları A.O. tarafından düzenlenmiş olarak görünen ve kurum adına hediye bilet teklif eden sahte anket paylaşımlarının yayıldığı tespit edilmiştir.

Sosyal medya platformlarında “100. yıldönümümüzü kutluyor ve herkese 2 bedava bilet veriyoruz” sloganıyla Türk Hava Yolları A.O. tarafından düzenlenmiş olarak görünen ve kurum adına hediye bilet teklif eden sahte anket paylaşımlarının yayıldığı tespit edilmiştir. — Yahya ÜSTÜN (@yhyustun) 8 Eylül 2019

Bahsi geçen anketler oltalama(phishing) yöntemleri ile bilgi elde etmeye yönelik kötü amaçlı paylaşımlardır. Resmi web sitemizde veya sosyal medya kanallarımızda yayınlanmadığı takdirde ilgili anket paylaşımlarına itibar edilmemesi önemle rica olunur."