Ekonomi THYden herkese 2 bilet anketi ile oltalama yapıyorlar
TÜRKİYE EKONOMİSİ

'THY'den herkese 2 bilet' anketi ile 'oltalama' yapıyorlar

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal paylaşım sitelerinde bedava bilet vaadiyle düzenlenen 'anketlerin' THY ile hiçbir ilgisinin olmadığını duyurdu. Üstün, "Türk Hava Yolları tarafından düzenlenmiş olarak görünen ve kurum adına hediye bilet teklif eden sahte anket paylaşımlarının yayıldığı tespit edilmiştir. Bahsi geçen anketler oltalama (phishing) yöntemleri ile bilgi elde etmeye yönelik kötü amaçlı paylaşımlardır" ifadelerine yer verdi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türk Hava Yolları (Arşiv)
Türk Hava Yolları (Arşiv)

Türk Hava Yolları, bedava bilet vaadiyle 'anket düzenleyen' paylaşımların şirketle hiçbir bağlantısının olmadığını açıkladı.

Türk Hava Yolları Basın Müşaviri Yahya Üstün, söz konusu anketlerin 'oltalama' yöntemiyle bilgi elde etmeye çalıştığını ve kötü amaçlarla kullanıldığına dikkat çekti.

Üstün açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sosyal medya platformlarında “100. yıldönümümüzü kutluyor ve herkese 2 bedava bilet veriyoruz” sloganıyla Türk Hava Yolları A.O. tarafından düzenlenmiş olarak görünen ve kurum adına hediye bilet teklif eden sahte anket paylaşımlarının yayıldığı tespit edilmiştir.

Bahsi geçen anketler oltalama(phishing) yöntemleri ile bilgi elde etmeye yönelik kötü amaçlı paylaşımlardır. Resmi web sitemizde veya sosyal medya kanallarımızda yayınlanmadığı takdirde ilgili anket paylaşımlarına itibar edilmemesi önemle rica olunur."

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