Ekonomi THYden stratejik imza
TÜRKİYE EKONOMİSİ

THY’den stratejik imza

Türk Hava Yolları uluslararası öneme sahip yeni iş birliği için önemli bir adım attı. THY ile Alman Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Birliği (BVMW) arasında stratejik ortaklık için niyet bildirgesi imzalandı.

Yasin Yılmaz Yeni Şafak
İlker Aycı (Solda) ve Mario Ohoven (Sağda)
İlker Aycı (Solda) ve Mario Ohoven (Sağda)

BVMW’nin Berlin’de gerçekleşen Yıllık Genel Kurul Toplantısı’nda düzenlenen imza törenine Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı ve BVMW Başkanı, Prof. Dr. Mario Ohoven ve birçok davetli katıldı. İmzalanan niyet bildirgesine göre BVMW üyesi şirketlere, ticari lojistik çözümleri ve yüksek kalitede taşımacılık hizmetleri sunacak.

900 BİN ÜYESİ VAR

  • 900 bin üyesi olan BVMW ise Türk Hava Yolları’na gerçekleştireceği operasyonlar için uygun bir zemin sağlayacak. Ek olarak THY’nin Kurumsal Sadakat Programı ‘Turkish Airlines Corporate Club’ un sunduğu çeşitli avantajların Alman şirketler tarafından tercih edilir olması hedefleniyor.

Türk şirketlerine Endonezya fırsatı
EKONOMİ
Türk şirketlerine Endonezya fırsatı
/**/
Bir haftada üç toplantı

Bir haftada üç toplantı

​ABD-PKK ile 'Türkiye'siz güvenli bölge' planı yapıyor.
VAR'a giden hakeminses kaydı yayınlanabilir

VAR'a giden hakeminses kaydı yayınlanabilir

​Uzmanlar kayıtların paylaşılması için ne yapılması gerektiğinin yanıtını verdi.
Minimum müdahalemaksimum koruma

Minimum müdahalemaksimum koruma

​Akademisyenler ile mimarlar restorasyon teknikleri ve koruma yollarını konuştular.
CHP'ninteröristlerle işi ne

CHP'ninteröristlerle işi ne

​PKK'lılar tarafından öldürülen ülkücü Fırat Çakıroğlu'nun babası Yeni Şafak'a konuştu.
Türk şirketlerineEndonezya fırsatı

Türk şirketlerineEndonezya fırsatı

​2020 yılında Endonezya'da Helal Ürün Sertifikası zorunlu hale gelecek.
Avrupa kapılarına dayanırlar

Avrupa kapılarına dayanırlar

Erdoğan, güvenli bölge konusunda Avrupa ülkelerini uyardı.
Meclis yeni başkanını seçecek

Meclis yeni başkanını seçecek

Genel Kurul 24 Şubat'ta TBMM Başkanı seçimi için toplanacak.
İttifakihanete dönüştü

İttifakihanete dönüştü

​Kocamaz'ın adaylığını CHP istediği için yaktılar.

Cumhur İttifakı 51 ile genişledi

Cumhur İttifakı 51 ile genişledi

44 ilde AK Parti, 7 ilde MHP aday gösterdi.
Mersin'den aday olamadı

Mersin'den aday olamadı

Listenin geç teslim edilmesi nedeniyle Kocamaz'ın adaylığı kabul edilmedi.
'Süper Ay' şöleni

'Süper Ay' şöleni

Gökyüzündeki cümbüş Türkiye'den böyle görüntülendi.

Nöbetçi noter uygulaması başlıyor

Nöbetçi noter uygulaması başlıyor

​Adalet Bakanı Gül yeni düzenlemeyi açıkladı.
Soyadım gibi iş yaparım

Soyadım gibi iş yaparım

​AK Parti İstanbul Adayı Yıldırım açıklama yaptı.
Türkiye'den çekilmiyoruz

Türkiye'den çekilmiyoruz

​Honda'dan yeni açıklama: Faaliyetlerimiz sürecek.
Tiryakiler dikkat

Tiryakiler dikkat

Sıcak çay içen yüzlerce kişi, aynı hastalığa yakalandı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.