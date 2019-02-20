THY’den stratejik imza

BVMW’nin Berlin’de gerçekleşen Yıllık Genel Kurul Toplantısı’nda düzenlenen imza törenine Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı M. İlker Aycı ve BVMW Başkanı, Prof. Dr. Mario Ohoven ve birçok davetli katıldı. İmzalanan niyet bildirgesine göre BVMW üyesi şirketlere, ticari lojistik çözümleri ve yüksek kalitede taşımacılık hizmetleri sunacak.

900 BİN ÜYESİ VAR

900 bin üyesi olan BVMW ise Türk Hava Yolları’na gerçekleştireceği operasyonlar için uygun bir zemin sağlayacak. Ek olarak THY’nin Kurumsal Sadakat Programı ‘Turkish Airlines Corporate Club’ un sunduğu çeşitli avantajların Alman şirketler tarafından tercih edilir olması hedefleniyor.