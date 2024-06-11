Ticaret açığını azaltacak adım

Çin’den ithal edilen tüm yakıt tiplerindeki binek araçlara yüzde 40 ilave vergi uygulanması, bu ülkeden gelen doğrudan yatırımları da artırmayı amaçlıyor. Zira kararın alınması bile bazı Çinli otomotiv firmalarını harekete geçirdi. Geçtiğimiz gün Chery, Türkiye’de fabrika kurma sürecini hızlandırdıklarını ve en kısa sürede inşaata başlayacaklarını belirtirken, MG Türkiye ise üretim için iyi niyet anlaşması imzaladıklarını duyurdu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın geçtiğimiz günlerde Pekin, Urumçi ve Kaşgar’ı kapsayan Çin ziyareti sonrasında bu kararın alınmasının, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırım alanlarındaki iş birliğini geliştirmeyi hedeflediğine dikkat çekiliyor.

Diplomatik kaynaklara göre, ekonomik konular görüşmelerin ana gündem maddelerinden birini oluşturdu. Hakan Fidan ve beraberindeki heyet, Çinli yetkililerle görüşmeleri sırasında ticaret açığını kapatma konusunda somut adımlar sundu.

İTHALATTAKİ DENGESİZLİK GÜNDEME GELDİ

Görüşmelerde ikili ticaret arasındaki dengesizliğin giderilmesi de gündeme geldi. İş dünyası ve ekonomi çevrelerinin sıklıkla dikkat çektiği üzere, Türkiye’nin 2023 yılındaki 105,9 milyar dolarlık dış ticaret açığının 41,6 milyar dolar kısmı Çin ile ikili ticarette verildi. Söz konusu rakamın yüzde 39,3’ü bu ülkeyle her geçen yıl derinleşen dengesiz ticaretten kaynaklanıyor. Bu nedenle, ikili heyetlerin görüşmelerinde 43 milyar dolar ithalat ve sadece 3,3 milyar dolarlık ihracat arasındaki orantısızlığın giderilmesi de konuşuldu.

1 MİLYON ÇİNLİ TURİST HEDEFİ

İkili görüşmelerde şu konulardaki talepler öne çıktı: “Çin’in Asya’da birinci, dünyada üçüncü büyük ticaret ortağımız olduğu gerçeğinden hareketle Türkiye’nin aleyhine seyreden ticaret açığını azaltmak için adımlar atılması gerekiyor. Çin’in özellikle tarım ve gıda ürünlerimizden daha fazla ithalat yapması gerekiyor. Gelecek yıllarda Türkiye'ye gelen Çinli turist sayısının 220 binden 1 milyona çıkarılması hedefi kapsamında, Çin’den daha fazla turistin ülkemize seyahatinin teşvik edilmesi gerekiyor.”

DOĞRUDAN YATIRIM ÇAĞRISI

Geçtiğimiz yıllarda da gündeme gelen Çin’le nükleer dahil enerji konusunda iş birliği yapılması da konuşuldu. Hakan Fidan'ın ziyareti sırasında, Türkiye'nin ekonomik açıdan beklentileri sıralandı. Öte yandan, küresel çapta 1,3 trilyon dolarlık yatırım yapan Çinli şirketlerin, ülkemizdeki yatırım miktarının 5,1 milyar dolar olduğu hatırlatılarak söz konusu rakamın artırılmasının önemine değinildi. Çinli şirketlerin Türkiye’ye doğrudan yatırımlarının teşvik edilmesinin beklendiğini vurgulayan Türk heyeti, “Orta Koridor ile Kuşak ve Yol Girişimlerinin uyumlaştırılması konusunda daha fazla çaba harcamalıyız” mesajı verdi.







