Ticaret Bakanı Bolat duyurdu: E-ihracatın payı 5 milyar doları aştı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen İstanbul Global e-Export Summit'te konuştu.
"Bugün İstanbul’da düzenlediğimiz İstanbul E-İhracat Zirvesi’nde dijitalleşmenin dönüştürdüğü dünya ticaretinde yaşanan gelişmeleri ve e-ihracatın artan önemini ele aldık.
İlk defa düzenlediğimiz ve iki gün sürecek zirvede, küresel erişimi ve rekabeti hızlandıran dijital pazarın sunduğu fırsatları iş dünyamızla birlikte tartışacağız. Zirve kapsamında fuar, panel ve çeşitli oturumlarla uluslararası alanda iş birliklerinin geliştirilmesine zemin hazırlıyoruz.
"Yıl sonu e-ihracat hedefi 8 milyar dolar"
E-ihracatın genel ihracatımızdaki payı 2023 yılında %2,1’e çıkarken, dolar bazında 5 milyar doları aşmıştır. 2028’e kadar bu oranı %10’a çıkarmayı hedefliyoruz.
'Türkiye'nin küresel ticaretteki konumunu güçlendirecek'
Dijitalleşme ile hızla dönüşen e-ihracat sektörü, küresel rekabeti artırırken, üreticilerimize, girişimcilerimize ve KOBİ’lerimize yeni fırsatlar sunmaktadır.
Ticaret Bakanlığı olarak, işletmelerimizin e-ihracattaki payını artırma girişimlerine tam destek vermekteyiz. Bu alanda elde edilecek başarı, ülkemizin küresel ticaretteki konumunu daha da güçlendirecektir"