|
Ekonomi

Ticaret Bakanı Bolat duyurdu: E-ihracatın payı 5 milyar doları aştı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen İstanbul Global e-Export Summit'te konuşma yaptı. Bolat, "E-ihracatın genel ihracatımızdaki payı 2023 yılında %2,1’e çıkarken, dolar bazında 5 milyar doları aşmıştır. 2028’e kadar bu oranı %10’a çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

Pınar Görgü
10:32 - 4/09/2024 Çarşamba
Güncelleme: 11:09 - 4/09/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Ticaret Bakanı Ömer Bolat
Ticaret Bakanı Ömer Bolat

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen İstanbul Global e-Export Summit'te konuştu.


Bakan Bolat, e-ihracat payının arttığını belirterek,
"E-ihracatın genel ihracatımızdaki payı 2023 yılında %2,1’e çıkarken, dolar bazında 5 milyar doları aşmıştır. 2028’e kadar bu oranı %10’a çıkarmayı hedefliyoruz"
ifadelerini kullandı.

İstanbul E-İhracat Zirvesi’ne yönelik açıklamalarda bulunan Bolat, sosyal medya hesabından şu ifadelere yer verdi;

"Bugün İstanbul’da düzenlediğimiz İstanbul E-İhracat Zirvesi’nde dijitalleşmenin dönüştürdüğü dünya ticaretinde yaşanan gelişmeleri ve e-ihracatın artan önemini ele aldık.


İlk defa düzenlediğimiz ve iki gün sürecek zirvede, küresel erişimi ve rekabeti hızlandıran dijital pazarın sunduğu fırsatları iş dünyamızla birlikte tartışacağız. Zirve kapsamında fuar, panel ve çeşitli oturumlarla uluslararası alanda iş birliklerinin geliştirilmesine zemin hazırlıyoruz.


"Yıl sonu e-ihracat hedefi 8 milyar dolar"

E-ihracatın genel ihracatımızdaki payı 2023 yılında %2,1’e çıkarken, dolar bazında 5 milyar doları aşmıştır. 2028’e kadar bu oranı %10’a çıkarmayı hedefliyoruz.


'Türkiye'nin küresel ticaretteki konumunu güçlendirecek'

Dijitalleşme ile hızla dönüşen e-ihracat sektörü, küresel rekabeti artırırken, üreticilerimize, girişimcilerimize ve KOBİ’lerimize yeni fırsatlar sunmaktadır.


Ticaret Bakanlığı olarak, işletmelerimizin e-ihracattaki payını artırma girişimlerine tam destek vermekteyiz. Bu alanda elde edilecek başarı, ülkemizin küresel ticaretteki konumunu daha da güçlendirecektir"



Bakan Bolat: Üreticilerimizi ve ihracatçılarımızı küresel alanda desteklemeye devam edeceğiz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan'ı ziyaret etti. Ziyarette, hükümetin uygulamaya aldığı Orta Vadeli Program'ın (OVP) güncellenmesi, yatırım ve teşvik programları ile dış ticaret verileri hakkında bilgilendirmelerde bulunduklarını belirten Bolat "Son yıllarda hayata geçirdiği yatırımlar, projeler ve reformlar sayesinde küresel ticaret pazarındaki rekabetçi gücünü ve payını artıran ülkemizin en öncelikli hedeflerinden biri de katma değeri yüksek ürünlerle küresel pazardaki konumunu daha da güçlendirmektir. Bu noktada TÜSİAD başta olmak üzere iş dünyamızın değerli unsurlarıyla yakın koordinasyon içerisinde kalmayı önemsiyoruz." ifadelerini kullandı.


#Ticaret Bakanlığı
#Ömer Bolat
#e ticaret
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Bugün hava nasıl olacak, yağış var mı? Meteoroloji'den 4 Eylül Çarşamba il il hava durumu raporu