Ticaret Bakanlığı duyurdu: İhracatta 2023 yılında hedef 120 milyar dolar

Ticaret Bakanlığı’ndan gelen açıklamada hizmet ihracatında son 20 yılda 6 kattan fazla bir artış gerçekleştirildiği, bu doğrultuda 2002 yılında 14 milyar dolar olarak gerçekleşen hizmet ihracatı, 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 47 oranında artış göstererek 90,5 milyar dolarlık bir rekora imza atıldığı ifade edildi.





Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Ülkemizin ekonomik kalkınmasına lokomotif olmak amacıyla ihracatımızın başta turizm, hava, kara, deniz ve demir yolu taşımacılığı, sağlık turizmi, yabancı öğrenci girişi, bilişim ve yazılım, dizi Film ihracatı gibi bütün kalemlerini ayrı ayrı geliştirme ve destekleme konusunda çalışmalarımız ayrıntılı bir şekilde devam etmektedir.





Bu hususta ülkemiz hizmet ihracatında son 20 yılda 6 kattan fazla bir artış gerçekleştirmiş olup 2002 yılında 14 milyar Dolar olarak gerçekleşen hizmet ihracatımız, 2022 yılında bir önceki yıla göre %47 oranında artış göstererek 90,5 milyar dolarlık bir rekora imza atmıştır. Böylece 50 milyar dolarlık hizmetler dengemiz, cari açığı kapatma noktasında önemli bir konumda yer almıştır.





Ülkemizin uluslararası alanda hizmet ihracatındaki başarısı kendini göstermiş olup, dünya genelinde %1,3'lük pay ile 23. sıraya yükselmiştir. Bunun yanında, 2022 yılı hizmet ihracatında elde ettiğimiz %47'lik artış oranı ile birlikte İspanya'dan sonra dünyadaki ilk 30 ihracatçı ülke içinde en yüksek artış oranına sahip ülke konumuna gelmiştir.





Hizmet ihracatımız 2023 yılının ilk 4 ay içerisinde %22,6'lık bir artışla 25,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiş olup, Cumhuriyetimizin 100. yılında 120 milyar doları aşma hedefi planlanmaktadır.





Ticaret Bakanlığı olarak 2023 yılı başından itibaren hizmet sektörlerine aktarılan kaynak 774.730.132 Türk Lirası olup 2023 yılı için ayrılan bütçe toplamı ise 2,5 milyar Türk Lirası'dır.





Ticaret Bakanlığı olarak katma değeri yüksek, fikri mülkiyet yoğun, yaratıcılığın ve yenilikçiliğin ana eksene oturduğu günümüzde TCMB Ödemeler Dengesine net fazla kazandıran alt sektörlerimize ve kalemlerimize yatırımlarımızı, desteklerimizi artırarak hedeflerimize emin adımlarla ilerlemek için çalışmalarımız devam etmektedir"









2022 Yılında 90,5 Milyar Dolarla Rekora İmza Atan Hizmet İhracatımızın 2023 Hedefi 120 Milyar Dolar



(30.06.2023) pic.twitter.com/8juQtOSSXn — T.C. Ticaret Bakanlığı (@ticaret) June 30, 2023











