Ticarette dev hamle: Türkiye’den Körfez’e kesintisiz ulaşım dönemi

“Özellikle Kovid-19 dönemi ve ondan sonraki uluslararası sıkıntılı bir süreçte Türkiye ile Ürdün arasında uzun bir aradan sonra ilk defa resmi anlamda Ticaret Bakanları arasında bir görüşme yapıldı. İkili görüşmemizin yanında, bundan önce kurulmuş olan Türkiye-Ürdün Karma Ekonomi Komisyonu’nun ilk toplantısını gerçekleştirdik. Teknik ekiplerimiz buraya önceki gün gelip buradaki mevkidaşlarıyla çalışmalarını yaptılar. Ticaret, sanayi, tarım, hizmetler, turizm, kültür ve her alanda birlikte yapılacak işleri ortaya koyacak bir mutabakat zaptı imzasını gerçekleştirdik. Ancak çeşitli bakanlıklarımızın karşılıklı olarak yapacakları anlaşmaların bundan sonraki süreçte hazırlanmasını kararlaştırdık. İnşallah bundan sonraki büyük buluşmada, muhtemelen Sayın Cumhurbaşkanımız ile Ürdün Kralı, liderler düzeyinde yapacakları bir buluşmada bu anlaşmalara topluca imza atılacak. Bizim bugün imzaladığımız anlaşma, önümüzde yapılacak anlaşmaların, faaliyetlerin ve programların bir yol haritasının kağıda döküldüğü anlaşmadır.