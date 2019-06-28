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Ekonomi TİGEM safkan Arap koşu tayı satacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

TİGEM safkan Arap koşu tayı satacak

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 41 safkan Arap koşu tayı satılacak. Geçici teminat tutarı tay başına 5 bin lira olarak belirlenirken, hayvanların satışı teker teker yapılacak.

Haber Merkezi AA
Arap koşu taylarının satışı açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek.
Arap koşu taylarının satışı açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek.

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünce (TİGEM), 41 safkan Arap koşu tayı satılacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Kuruma bağlı Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğünce yetiştirilen tayların satışına ilişkin ihale, 9 Temmuz Salı günü, saat 13.00'te Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü Atçılık Tesisleri'nde, açık artırma usulüyle gerçekleştirilecek.

Geçici teminat tutarı tay başına 5 bin lira olarak belirlenirken, hayvanların satışı teker teker yapılacak.

İhale şartnamesi TİGEM ile Sultansuyu ve Karacabey Tarım İşletmesi müdürlüklerinde görülebilecek.

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