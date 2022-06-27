TİSK'ten asgari ücret açıklaması: Tüm taraflara çözüm olacak formüller için işbirliğine açığız

EKONOMİSTLERİN YORUMU<br><br>Son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 'in açıklaması ekonomistler tarafından şu şekilde yorumlandı. Brüt 5 bin 4 lira olan asgari ücretten kesilen SGK primi ve İşsizlik Sigortası priminin toplamı olan 750,60 liralık kesintinin yıl sonuna kadar devlet tarafından karşılanıp brüt asgari ücretin net asgari ücrete dönüşerek 5.004 lira olarak uygulanması olarak yorumlandı. Bu da mevcut asgari ücrete 750 liralık ilave bir zammın yapılacağı anlamına geliyor.<br><br>