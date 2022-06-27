TİSK'ten asgari ücret açıklaması: Tüm taraflara çözüm olacak formüller için işbirliğine açığız

Asgari ücret dahil, emekli ve memur maaşları ile birlikte milyonlarca kişinin gelirini artıracak temmuz zammı için geri sayım başladı.
Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) tarafından asgari ücrete ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Tüm taraflara çözüm olacak formüller için işbirliğine hazırız. Asgari ücretin değerlendirilmesi için yapılacak bir toplantıda masada olacağız. Asgari ücretle ilgili olası bir değerlendirmeye olumlu yaklaşacağız."
EKONOMİ
Asgari ücrete Temmuz zammı var mı?
EKONOMİ
İş dünyası asgari ücret artışına hazır
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Asgari ücrete ara zam konusuna ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in açıklamaları dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Bilgin asgari ücret ara zam meselesinin şimdiden konuşulmasının anlamsız olduğunu, olağanüstü koşullar oluştuğu takdirde gerekenin yapılacağı mesajını verdi.
Bakan Bilgin asgari ücret meselesinin sürekli gündemde tutulmasının asgari ücret artışı-enflasyon artışı sarmalını tetikleyebileceğini ifade etti. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatlarıyla hareket eden hükümet 'Vatandaşlar enflasyona ezdirilmeyecek' temel politikasıyla çalışmalarını sürdürüyor.<br><br>
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK Toplantısı sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulunurken, gazetecilerden gelen 'Asgari ücrete ara zam yapılacak mı' soruna cevap verdi.
Çelik, şu ifadeleri kullandı:<br><br>\"AK Parti açısından emeklimiz, esnafımız, çiftçimiz genç arkadaşlarımız bunlardan gelen talepleri takip ediyor ve değerlendiriyoruz. Vatandaşımızın ezilmemesi için stratejiler üretiyoruz.<br><br><br>
Onların zamanlaması içeriklendirilmesi henüz Çalışma Bakanlığı açısından nasıl içeriklendirecekler, onlar için erken. Onlar olgunlaştığı zaman bizdeki bilgileri paylaşırız.\"<br>
Bilindiği üzere yılda 1 kez belirlenen asgari ücret tarafına ek zam yapılabilmesi için yasal düzenleme gerekiyor.
Haber7'de yer alan habere göre; olası asgari ücret temmuz zammı için 'enflasyon farkı' formülü gündeme geldi.<br><br>
Net asgari ücret için 'Olağanüstü' durumlarda kullanılmak üzere tıpkı emekli zammı gibi 6 aylık enflasyon kadar zam verilmesi gündemde.
Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre 4 aylık enflasyon oranı yüzde 31,71 olarak dikkat çekti. Bu rakamla beraber emekli zammı için şimdiden yüzde 31,71 zam oranı kesinleşmiş oldu.<br><br>Yani bundan sonraki 2 ayda enflasyon sıfır çıksa bile SSK ve Bağ-Kur emeklileri bu rakamı maaşlarına yansımış bir şekilde görecek.
6 AYLIK ENFLASYON BEKLENTİSİ NE OLDU?<br><br>Merkez Bankası Mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ni yayımladı. Buna göre Mayıs enflasyon beklentisi yüzde 3,97 olurken, Haziran ayı enflasyon beklentisi ise yüzde 2,97 oldu. Bununla beraber 6 aylık TÜFE endeksi beklentisi 968,65'e yükselirken, bu rakamların gerçekleşmesi durumunda ise Temmuz zammı için belirleyici olacak 6 aylık enflasyon oranı da yüzde 41 olacak.
ASGARİ ÜCRET 2022 NE KADAR OLACAK?<br><br>Asgari ücrete bir yılda birden fazla zam gelebilmesi için yasa çıkarılması durumunda 'Enflasyon farkı' formülü gündemdeki sıcaklığını artıracak.<br><br>Peki enflasyon farkı formülü devreye girerse asgari ücret 2022 ne kadar olacak? İşte o hesap:
Mevcut durumda net asgari ücret 4.253,40 TL olarak uygulanıyor. Eğer beklenen 6 aylık enflasyon oranı gerçekleşirse asgari ücret Temmuz zammı ile birlikte 5.997,30 TL olacak.<br><br>
Ancak Temmuz zammı gerçekleşirse; Aralık ayındaki Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında artık 2022 yılının ikinci yarısındaki enflasyon dikkate alınacak.<br><br>
Asgari ücretle ilgili 'enflasyon farkı' formülü
Asgari ücrete yapılacak zam miktarı, her yıl aralık ayında yapılan Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları sonrası belirleniyor. Ancak bu yıl memur ve emekli zamları ile birlikte asgari ücrete de ara zam yapılması gündeme geldi. Yetkililer 'Vatandaş enflasyona ezdirilmeyecek' açıklamalarında bulunurken, çeşitli formüller de gündeme gelmeye başladı.
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Asgari ücret zammı ile ilgili son dakika açıklamaları gündemde yer alıyor. Asgari ücret temmuz zammının yapılıp yapılmayacağı merak edilirken zammın ne kadar olacağı da araştırılıyor.
Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ‘Temmuz’da enflasyon farkıyla, ocak ayındaki ücretlerde yeni düzenlemelerle milletimizi daha da rahatlatacağız’ açıklamasını yapmıştı.
BAKAN BİLGİN'DEN AÇIKLAMA<br><br> Asgari Ücret zammına ilişkin son açıklama Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'nde geldi. Bilgin açıklamasında bütün çalışanların yüzünü güldürecek hiç olmazsa enflasyona karşı ‘Benim devletim benim yanımdadır’ dedirtecek bir düzenlemeyi de Türkiye gerçekleştirecek durumdadır’’ açıklamasında bulundu.
EKONOMİSTLERİN YORUMU<br><br>Son olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 'in açıklaması ekonomistler tarafından şu şekilde yorumlandı. Brüt 5 bin 4 lira olan asgari ücretten kesilen SGK primi ve İşsizlik Sigortası priminin toplamı olan 750,60 liralık kesintinin yıl sonuna kadar devlet tarafından karşılanıp brüt asgari ücretin net asgari ücrete dönüşerek 5.004 lira olarak uygulanması olarak yorumlandı. Bu da mevcut asgari ücrete 750 liralık ilave bir zammın yapılacağı anlamına geliyor.<br><br>
ARA ZAM ÇOK YAKINDA<br><br>AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal \"Sayın Bilgin çalışmalarını tamamladıkça Sayın Cumhurbaşkanımız da bu konuları kamuoyuyla paylaşıyor. Önümüzdeki günlerde temmuz ayında yapılacak düzenlemelerle ilgili Sayın Vedat Bilgin kamuoyunu bilgilendirecektir\" dedi.
NUMAN KURTULMUŞ'TAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI<br><br>AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş \"Asgari ücrette ikinci zam üzerinde çalışılıyor. Bunları bakanlık kamuoyuna paylaşacaktır. Sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaşacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımız neredeyse her hükümet toplantısından sonra kamuya seslenişinde bir şekilde alım gücünü artırmaya dönük ilave tedbiri paylaşıyor. Elimizdeki bütün imkanları vatandaşımızın alım gücünü artırmak için seferber etmekteyiz.\" ifadelerini kullandı.
\"1 TEMMUZ'DA MAAŞ ARTIŞI OLACAK\"<br><br>AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, \"Değerlendirmeler yapılarak 1 Temmuz’da memur ve emeklilere maaş artışı olacak. Bu bağlamda asgari ücretli kardeşlerimizin durumu da ele alınacak\" açıklamasını yaptı.<br><br>
Diğer yandan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, \"Tüm artışlar, düzenleme yapıldıktan sonra sene başında tüm çalışanlar ve emeklilerimizi ilgilendirecek düzenlemeyi hayata geçiririz diye umut ediyoruz. Çalışma Bakanımız bu konuyla ilgili bir ilerleme olduğu taktirde onun tarafından kamuoyu ile paylaşılacaktır.\" diye konuşmuştu. <br><br>
2022 ASGARİ ÜCRETE İLAVE ZAM GELECEK Mİ? <br><br>2022 Asgari Ücrete geçtiğimiz yıl Aralık ayı sonunda son yılların en yüksek zammı yapılmış ve asgari ücret 2 bin 825 lira 90 kuruştan 4 bin 253 lira 40 kuruş olarak belirlenmişti.
Konuya dair hükümetten yapılan açıklamalar temmuz ayında asgari ücrete ilave bir zammın yapılacağını gösteriyor. Tüm açıklamalar çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz yönünde olduğu için Asgari Ücrete temmuz ayında ilave bir zam bekleniyor.
ASGARİ ÜCRETE NE KADAR ZAM GELECEK?<br><br>Asgari ücrete ne kadar zam geleceğiyle ilgili kulislerde pek çok rakam konuşulurken, enflasyon rakamları göz önüne alındığında asgari ücrete yüzde 25'ten az bir zam yapılmayacağı tahmin ediliyor.
ASGARİ ÜCRET KAÇ TL OLACAK?<br><br>Asgari ücrete %25 zam gelirse maaşlar 4.253 TL'den 5.316 TL'ye yükselecek!
%30 zam gelirse 5.528 TL olacak.<br>
%35 oranında zam gelirse maaşlar 5.741 TL'ye yükselecek.
%40 oranında zam gelirse maaşlar 5.954 TL'ye yükselecek.
%45 oranında zam gelirse maaşlar 6.166 TL'ye yükselecek.
%50 oranında zam gelirse maaşlar 6.379 TL'ye yükselecek.
ENFLASYON HESABINA GÖRE ZAM YAPILIRSA<br><br>Öte yandan Merkez Bankası'nın Haziran ayı enflasyon beklenti anketi verilerine göre; bir hesaplama yapıldığında 6 aylık enflasyon oranının ise yüzde 39,67 olacağı hesaplanıyor. Asgari ücrete Temmuz ayında yapılacak bir ek zammında bu oran seviyesinde olabileceği de tahmin ediliyor.
Asgari ücret zammı ne kadar olacak? Rakamlar netleşiyor
Asgari ücret konusunda araştırmalar sıklaştı. Artan enflasyon rakamları ile birlikte artık yüksek sesle dile getirilmeye başlanan ve bu konuda hükümetten gelen açıklamalar asgari ücretli çalışanları heyecanlandırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Temmuz'da enflasyon farkıyla, ocak ayındaki ücretlerde yeni düzenlemelerle milletimizi daha da rahatlatacağız' açıklamasını yapmıştı. Konuyla ilgili Bakan Bilgin yaptığı değerlendirmede ara zam konusunda Temmuz ayını işaret etti. Peki asgari ücret zammı olacak mı? Temmuz'da asgari ücret ne kadar olacak? İşte konu ile ilgili merak edilen tüm detaylar...