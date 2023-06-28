TL mevduatta stopaj indirim süresi uzatıldı

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Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Kararla, mevduat faizleri ve katılma hesabı karşılığı ödenen kar paylarında, devlet tahvili ve hazine bonoları ile Hazine tarafından kurulan varlık kiralama şirketlerince ihraç edilen kira sertifikalarından elde edilen gelirlerde indirimli stopaj uygulamasında süre uzatımına gidildi.
Döviz tevdiat hesaplarına yürütülen faizlerden ve katılım bankalarınca döviz katılma hesaplarına ödenen kar paylarından vadesiz ihbarlı ve özel cari hesaplar ile vadeli hesaplarda stopaj oranı yüzde 25 olarak uygulanacak.