TL’de %15 değer kazancı

Türk lirası (TL), gelişmekte olan ülke para birimleri arasında dolar karşısında kasım ayından bu yana en iyi performans gösteren para birimi oldu. Dolar/TL, önceki gün yaklaşık yüzde 2 değer kaybıyla 7,4075 ile 10 Eylül’den bu yana en düşük seviyesini gördü. Analistler, son aylarda yapılan enflasyonla mücadele ve finansal istikrar vurgusunun Türk lirası varlıklara ilgiyi artırdığını belirtti. Teknik açıdan dolar/TL’de 7,50’nin altında kalıcılık sağlanması durumunda 200 günlük hareketli ortalama olan 7,30’un ve 7,16’daki düşüş trendi desteğinin hedef olarak takip edileceğini söyleyen analistler, olası yukarı yönlü hareketlerde 7,75’in direnç konumuna bulunduğunu kaydetti.

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FİYAT İSTİKRARI HEDEFİ ETKİLİYDİ

Geçen yılı 5,95 seviyesine tamamlayan dolar/TL, 2020 yılında yurt içi ve yurt dışı gelişmelerle dalgalı bir seyir izledi ve 6 Kasım’da 8,5832 ile tüm zamanların zirvesini gördü. 7 Kasım’da Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanlığı görevine Naci Ağbal’ın atanması ve Ağbal’ın fiyat istikrarına yönelik kararlı ve güçlü açıklamalarının etkisiyle Türk lirası değer kazanmaya başladı. TCMB Başkanı Ağbal’ın ardından yeni Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın da göreve başlaması ve piyasa dostu güçlü mesajlar vermesiyle Türk Lirası varlıklara talebin arttığı görüldü.

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GELİŞEN PİYASALARDA ÖNE ÇIKTI

Türk lirası, 6 Kasım’dan bu yana gelişmekte olan ülke para birimleri arasında dolar karşısında en çok değer kazanan para birimi oldu. Türk lirası, bu süreçte dolar karşısında yaklaşık yüzde 15 değer kazandı. Söz konusu dönemde Güney Afrika randı yüzde 7,1 artışla en iyi ikinci para birimi olarak kayıtlara geçti. Yaklaşık 2 aylık dönemde dolara karşı Rus rublesi yüzde 5, Çek korunası yüzde 4,1, Brezilya reali yüzde 4, Meksika pesosu yüzde 3,5, Polonya zlotysi yüzde 3 ve Güney Kore wonu yüzde 2,2 değer kazandı.

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