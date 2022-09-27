Ekonomi TMSF Şanlıurfa Zümrüt Tekstili satışa çıkardı
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TMSF Şanlıurfa Zümrüt Tekstil'i satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nca (TMSF), Şanlıurfa Zümrüt Tekstil Ticari ve İktisadi Bütünlüğü satışa çıkarıldı.

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Haber Merkezi AA
TMSF Şanlıurfa Zümrüt Tekstili satışa çıkardı
Şanlıurfa Zümrüt Teksti

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nca (TMSF), Şanlıurfa Zümrüt Tekstil Ticari ve İktisadi Bütünlüğü satışa çıkarıldı.

TMSF'nin bugünkü Resmi Gazete'de yer alan satış ilanına göre, Zümrüt Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi’ne ait mal, hak ve varlıklar ile sözleşmelerden oluşturulan Şanlıurfa Zümrüt Tekstil Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nün satışına karar verildi.

Muhammen bedeli 267 milyon lira olarak belirlenen bütünlük, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle ihaleye çıkarılacak.

İhale, 1 Kasım 2022'de saat 14.00'te TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

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