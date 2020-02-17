TOGG bayiliğini isteyen isteyene

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye’nin Otomobili’nde (TOGG) kendilerine bayilik almak isteyen 10 ülkeden başvuru olduğunu açıklarken, edinilen bilgiye göre TOGG’a da iyi niyet, destek, sipariş ve bayilik için binlerce elektronik posta gelmeye devam ediyor. TOGG şu an için bayilik ve ön sipariş kabulünde bulunmuyor. Mayıs’ta Gemlik’te temeli atılacak fabrikanın üretim sürecine girmesinin ardından bu gibi talepler organize edilecek.

Mustafa Varank (sol) - Mehmet Gürcan Karakaş (sağ)

10 ÜLKEDEN BAŞVURU

Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun Gemlik’teki araziyle ilgili çalışmaların sürdüğünü söyleyen Varank, “Bu senenin ilk yarısında fabrikanın temelleri

atılacak diye planlamalarını yapıyorlar. Bu yıl yine otomobilin marka lansmanıyla ilgili çalışmalarını son noktaya getirecekler ve 2022’nin sonunda inşallah piyasada Türkiye’nin otomobilini görmüş olacağız. Projeyi, Türkiye’nin otomotiv endüstrisini dönüştürecek lokomotif olarak görüyoruz. Ön sipariş sürecini henüz başlatmadık. Sipariş için firma marka lansmanını bekliyor. Bize de gerçekten onlarca, binlerce talep var. Arabayı almak isteyenler, arabada çalışmak isteyenler, arabaya katkı sağlamak isteyenler, bir tarafını üretmek isteyenler, bayisi olmak isteyenler. Şu anda en az 10 tane ülkeden bayilikle ilgili, benimle irtibata geçtiler. Şirketle irtibata geçenleri saymıyorum bile. Gerçekten büyük bir teveccüh var. Vatandaşımızın yüzünü kara çıkarmamamız lazım. Bu teveccühü en iyi karşılayacak şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz” şeklinde konuştu.

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LİSTEDE ALMANYA’DA VAR

Varank, bayilik taleplerinin Körfez ülkelerinden, Orta Asya ülkelerinden ve Almanya’dan geldiğini ifade etti. Almanya’da, Türkiye ile irtibatlı iş çevrelerinin kurduğu sivil toplum örgütlerinin temsilcilerinin bayilik anlaşmasını imzalamaya hazır olduğunu bildiren Varank, otomobile duyulan ilgiye yönelik bu havayı sürdürmek istediklerini kaydetti. Varank, otomobilin fiyatının netleşip netleşmediğine ilişkin de, “Bugünden bir fiyat söylemek mümkün değil ama arkadaşlarımızın iddiası şu: Sınıfında rekabetçi bir fiyatla piyasaya çıkacaklarına inanıyorlar” dedi. Bakan Varank, yerli otomobilin ismi üzerindeki çalışmalar konusunda ise şunları kaydetti: “Daha isim bulmadık. aha önce tescillenmemiş isimleri bulmaya çalışıyorlar.”

BAKANLAR ŞARJ İÇİN TOPLANACAK

Şarj istasyonlarına ilişkin çalışmalar hakkında da bilgi veren Varank, şarj istasyonlarının alt yapısıyla ilgili Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, EPDK ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndaki ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğünü anlattı. Varank, “Çok yakın zamanda, bakanlar seviyesinde bir araya gelerek karar vereceğiz” dedi.

KENDİ TEŞKİLATINI DA KURABİLİR

TOGG

TOGG için şu anda ön sipariş ve bayilik başvuruları kabul edilmezken, firmaya binlerce destek, iyi niyet, ön sipariş ve bayilik başvurusu için temennilerde bulunulduğu öğrenildi. İlk sipariş talebini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yaptığı milli projede bayilik verilip verilmeyeceği bilinmezken, TOGG’un kendi global teşkilat ağını kurması da en ağır basan seçenekler arasında bulunuyor. Dünyada birçok otomotiv firması kendi dağıtım ve bayii ağını kurarken, distribütörlük vermiyor.

Kıraç dedikodusuna fotoğraflı cevap

Ziyaret edilen İnan Kıraç’a TOGG karakalem tablosu hediye edildi.