Togg bize üniversite oldu: Yerli yedek parçacılar dünyada Türkiye’nin Otomobili’yle büyüyecek

Tedarik sanayii olarak 50 milyar dolarlık bir ihracat yapabilmelerinin mümkün olduğunu söyleyen Ziya Özalp, “Sadece dünyaya yedek parça satarak bu mümkün. Bunun için de açıkça söylemek gerekirse herhangi bir kamusal destek farklı destekten daha çok sadece gerçekten sektörün genel anlamdaki birlikteliğini sağlamak gerekiyor. Burada STK’ların çok önemli bir rolü var. Otomotiv sektöründe sadece tedarik sanayiinin 12 milyar dolardan 50 milyar dolara gelmesiyle ilgili formülleri tüm kamu kuruluşlarına tüm STK’lara sunumlarımızla aktarmak için hazırız. Özellikle bu noktada yatırım yapacak hem ulusal firmalarımız hem de uluslararası firmalarımızla da görüşmeler halindeyiz. Kapsadığımız ülkelerdeki 300 milyon araca yedek parça üretecek bilgi birikimi ve tecrübesi olan başka bir ülke yok” dedi.