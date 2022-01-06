Ekonomi Togg dünyaya açıldı Yenilenen sedan fastback modeliyle CES Fuarına katıldı
OTOMOTİV

Togg dünyaya açıldı: Yenilenen sedan fastback modeliyle CES Fuarı’na katıldı

Togg, ABD Las Vegas’taki dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022’de lansmanını yaptı. Togg’un dünyaya tanıttığı vizyon otomobili “Transition Concept Smart Device”, Murat Günak liderliğinde Pininfarina stratejik ortaklığıyla tasarlandı. ABD’ye de Turkish Cargo uçağıyla götürüldü.

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Şuayip Alabay Yeni Şafak
​Togg dünyaya açıldı: Yenilenen sedan fastback modeliyle CES Fuarı’na katıldı
Togg

ABD’nin Las Vegas şehrinde 5-7 Ocak tarihleri arasında düzenlenen CES’e (Consumer Electronics Show -Tüketici Elektroniği Fuarı) vizyon otomobiliyle katılan Togg, yeniliklerini ve ilklerini bir basın toplantısıyla dünya kamuoyuna duyurdu.

YENİLENEN TOGG SEDAN İLK KEZ GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Togg’un CES 2022’de dünyaya tanıttığı Transition Concept Smart Device olarak isimlendirilen vizyon otomobili, Murat Günak liderliğinde Pininfarina stratejik ortaklığıyla tasarlanıp, Turkish Cargo uçağıyla ABD’ye getirildi.

Ziyaretçilerin büyük ilgi gösterdiği otomobil, Togg DNA’sında bulunan stilistik özelliklerin korunduğu, dinamik ve yenilikçi bir fastback. Otomobilin stil konseptinin temelini, kaslı arka tasarım ve ön farlardan başlayıp aracın profilini güçlendirerek arkaya kadar uzayan omuz çizgi oluşturuyor.

Togg
Togg

ZEYTİN AĞACIYLA DOĞA DOSTU VURGU

Togg’a ev sahipliği yapan Gemlik, dünyanın önde gelen zeytin üretim merkezlerinden biri. Avrupa’nın en temiz tesisini kuran Togg da Gemlik’teki asırlık zeytin ağaçlarının binlerce yıl sağlıkla yaşaması için temiz üretim yapıyor.

CES’te vizyon otomobilinin yanına yerleştirilen, ömrü bin yıl olan zeytin ağacı ile geri kazanılan plastikten 1001 saatte üç boyutlu yazıcıda oluşturulan zeytin ağacı, Togg’un doğayı ve doğalı kirletmemek kadar geri dönüşüme verdiği önemi de sanatla ifade ediyor. Aynı mekânda yan yana gelen iki ağaç, doğa, teknoloji ve geri dönüşümün birlikteliğini simgelerken, insanla teknolojinin, doğa ile dijitalleşmenin, bilimle sanatın sentezini temsil ediyor.

YENİ LOGOLU EKRANLA ZİYARETÇİLERE TANITIM

CES’teki standın girişinde Togg logosu şeklinde yerleştirilen 4 ekrandan, şirketin vizyonu da yansıtıldı. Her bir ekranda Togg ekosistemini oluşturan temel özelliklere vurgu yapıldı. Togg’un veriye dayalı iş modeli, bir teknoloji şirketi olarak geliştirdiği mobilite çözümleri, akıllı enerji ve akıllı yaşam çözümleri alanındaki yenilikleri, hikâyesiyle birlikte ekranlardan ziyaretçilerle paylaşıldı.

Diğer yandan, ‘ABD’de Yaşayan En Etkili Türkler’ arasında gösterilen ünlü mimar, tasarımcı ve sanatçı Güvenç Özel, ‘Kelimelerin Anlamlarının Görselleştirilmesi’ temasıyla yaptığı dijital çalışma, insan ve teknolojiyi merkeze aldı. Dünyaca ünlü modacı Arzu Kaprol ise Togg'un kıyafetlerini tasarladı.

Sedan Togg’da neler yer alıyor?

  • Togg’un gelecek vizyonunu temsil eden otomobilde ön cam neredeyse baştan tasarlanırken, jantlar Togg DNA’sına ait çok kollu stilize edilmiş lale özelliğini taşımaya devam ediyor. Otomobilin içinde C SUV’un iç tasarımına sadık bir yaklaşım izlenmesine rağmen direksiyon simidi, sportif ve zarif bir tasarımla baştan yenilenmiş durumda. Emniyet kemerlerine sahip 4 adet tekli koltuk yer alıyor. Kapılarda ise orta sütun bulunmuyor ve ortadan iki yana doğru açılıyor.

Togg
Togg

Elektrikli yarış yeni başlıyor

Fuarda konuşan Togg CEO’su M. Gürcan Karakaş, klasik bir otomobil şirketi olmadıklarını belirterek, “Kendimizi bir teknoloji şirket olarak tanımlıyoruz. O nedenle teknolojideki en son yeniliklerin ve ilklerin buluşma noktası olan CES’teyiz” dedi. Otomotiv endüstrisinin büyük bir hızla mobilite ekosistemine dönüştüğünü belirten Karakaş, “Değişen kullanıcı beklentileri doğrultusunda telefonda yaşanan dönüşüm, bugün otomotivde yaşanıyor. Bu alandaki yarış da henüz başlıyor ve bu yarışın içinde biz de varız. Üstelik avantajlıyız çünkü biz bu dünyanın içine doğduk” diye konuştu.

M. Gürcan Karakaş
M. Gürcan Karakaş

Kullanıcısız hizmet ölmeye mahkumdur

  • Karakaş, “Togg Akıllı Yaşam” adını verdikleri hizmetlerle bütünüyle bağlantılı bir otomobilden çok daha fazlasını sunduklarını belirterek, şöyle devam etti: “Togg’u tamamen kullanıcı odaklı bir yaklaşımla oluşturuyoruz. Geliştirdiğiniz bir ürün gücünü kullanıcıdan almıyor ise bu ürün ve hizmet ölmeye mahkumdur. Kullanıcıyı odağa aldığımız ve veri üzerine inşa ettiğimiz iş modelimizle mobilite çözümleri üretiyoruz. Akıllı cihazımızın etrafında oluşan ekosistemle konforlu bir mobilite deneyimi yaşatacak çözümler üzerinde çalışıyoruz.”

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