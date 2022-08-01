​Togg elektriklide yatırımı hızlandırdı

Türkiye’deki otomotiv tedarik parçası sanayisinin ilk 6 aylık performansını değerlendiren Taşıt Araçları Tedarik Sanayii Derneği (TAYSAD) Başkanı Albert Saydam, Togg’la birlikte elektrikli araç parçası yatırımlarının hız kazandığını söyledi.

YIL SONUNA KADAR YENİ YATIRIMLAR GELECEK

Batarya konusunda Türkiye’nin, Togg’la üretici konuma yükseleceğini vurgulayan TAYSAD Başkanı Saydam, “Elektrikleşme konusunda Türkiye’de şu anda başlayan yatırımların yakın zamanda arkasının geleceğini öngörüyoruz. Gelmek de zorunda. Zaten şu anda yoğun görüşmeler var. Yurt dışındaki birçok elektrikleşme konusunda bir adım önde olan firmalar Türkiye’de partner arayışındalar. Bunun da olumlu sonuçlarının önümüzdeki 6 ayda çeşitli yatırım anonsları olarak döneceğini biliyoruz” ifadelerini kullandı.

Albert Saydam

İHRACATTA OTO BAŞINA 5 BİN DOLAR ARTIŞ VAR

Türkiye’nin otomotiv üretimi açısından dünyada 12’nci sırada olduğunu söyleyen Albert Saydam, sözlerini şöyle sürdürdü: “İç pazar olarak baktığımızda ise dünyadan aldığımız pay 19’uncu sırada. Toplam dünya otomotiv endüstrisinde Türkiye’nin payı ise yüzde 1.7 oranında. Dünyadan aldığımız Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH) payı ise binde 8. Bu da demek oluyor ki Türkiye net bir otomotiv ülkesi. Son dönemde otomotiv ihracatımızda otomobil başına aldığımız pay arttı. Bunun sebebi Türkiye’de teknolojik otomotiv üretimi artıyor olması. Geçmişte 13 bin 500 dolar olan otomotiv başına ihracatımız son olarak 18 bin 850 dolara yükseldi.”

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TEDARİKÇİDE HEDEF 14 MİLYAR $ İHRACAT

Türk tedarik sanayisinin ilk 6 ayda gerçekleştirdiği ihracata da değinen Saydam, “İlk yarıda 6,5 milyar dolarlık ihracata imza attık. Bu yıl sonunda 13 milyar dolarlık ihracatı garanti görüp 14 milyar doları zorluyoruz. Toplam otomotiv endüstrisinden aldığımız pay da yüzde 30’dan yüzde 42’lere çıktı. Türkiye sadece Avrupa’nın değil tüm dünyanın tedarik üssü olma yolunda” diye konuştu.

Almanlar Türkiye’yi yanında istiyor

Alman otomotiv üreticilerinin Türkiye’yi en stratejik ortaklarından biri olarak gördüğünü ve otomotiv çözümüne dair konularda sürekli davet ettiklerini belirten TAYSAD Başkanı Albert Saydam, “Almanlar yeni platform çalışmalarında ya Türkiye’deki tedarikçileri tercih ediyor, ya da gelin yanı başımıza bu sorunumuzu hemen yanımızda çözün diye açıkça davet ediyorlar. Öte yandan TAYSAD olarak bizlerin öngörüsü, Türk otomotivinin önünün açık olduğu yönünde. Dünyada üretim yapan ana sanayiler bunu söylüyor. Burada yatırımı olmayan ana sanayi segmentindeki birinci tedarikçi CEO’ları, inanın Türkiye’yi yakından takip ediyor” değerlendirmesinde bulundu.