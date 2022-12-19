Togg filoların radarına girdi

2023’ün Mart’ında yola çıkacak yerli ve milli otomobil Togg, araç kiralama şirketlerinin radarına girdi. Halihazırda birçok kiralama şirketinin parkında hibrit ve elektrikli araç olduğunu ve bunun Togg’la birlikte hızla yükseleceğini söyleyen Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER) Başkanı İnan Ekici, 2022 sonuçlarını ve gelecek yıla dair beklentilerini değerlendirdi.

KİRALAYANLAR TOGG’U İSTEYECEK

Türkiye’nin elektrikli araçlara hızla hazırlandığını gördüklerini ifade eden Ekici, “Gerek yerli elektrikli otomobilimiz Togg’un önümüzdeki sene yollara çıkacak olması gerekse şarj istasyonu sayısının günden güne yaygınlaşması bu yolda atılan önemli adımlardan bazıları. Ülkemizde elektrikli otomobillerin kullanımının yaygınlaşmasında Togg’un önemli bir rolü olacağı yadsınamaz bir gerçek. Bu nedenle araç kiralama sektörünün Togg’a, müşterilerinin talepleri doğrultusunda filosunda mutlaka yer vereceğini düşünüyorum” açıklamasını yaptı.

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İnan Ekici

PARKI YENİLEMEK İÇİN ARAÇ BULAMIYORUZ

Yoğun talebe rağmen otoparklarını yenilemek için araç buamadıklarını söyleyen TOKKDER Başkanı sözlerini şöyle sürdürdü: “Araç parkında küçük de olsa yukarı yönlü bir hareket gerçekleştiğini gördük. Sektör, yılın ilk 9 ayında 22 milyar 100 milyon liralık yeni araç yatırımı yaparak 44 bin 500 adet aracı filosuna kattı. Sektörün aktif büyüklüğü ise 72 milyar 100 milyon lirayı buldu. Günlük kiralama tarafında ise 2022 yılında, pandeminin seyrindeki olumlu gelişmeler ve turizmdeki canlanmaya bağlı olarak, oldukça iyi bir yaz sezonu geçirdiğimizi söyleyebilirim. Günlük araç kiralamada 2022 yılını 2021 yılına göre yüzde 15 - 20 seviyelerinde bir büyüme ile kapatmayı öngörüyoruz. Seyrin benzer şekilde devam etmesi durumunda 2023 yılında yüzde 10-15 oranında bir büyüme beklentimiz bulunuyor.”

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EKONOMİK ARABALAR FİLOCUNUN GÖZDESİ

Artan araç fiyatlarıyla müşterilerin de tedbir aldığını söyleyen İnan Ekici, “Artan araç maliyetleri sebebi ile sektör müşterileri de bu dönemde araç politikalarında değişiklik yaparak daha ekonomik, daha düşük donanım seviyesine sahip araçlara yöneliyorlar” şeklinde konuştu.

GÜNLÜK ARAÇTA KİRA 395 LİRAYA KADAR YÜKSELDİ

Geçen yıl ortalama 245 lira olan günlük araç kiralama bedelinin bu yıl 395 lira olduğunu dile getiren Miniyol.com Kurucu Ortağı Yaşar Çelik, “Bu yıl kullanıcıların yüzde 75’i ekonomi sınıfı, yüzde 9’u SUV, yüzde 1,47’si ise lüks araç kiraladı. En fazla tercih edilen araçlar Renault Clio, Fiat Egea ve Renault Megane oldu. Müşterilerin yüzde 52’si manuel vitesi tercih ederken, yakıt konusunda yüzde 66 ile benzin öne çıkıyor. Onu yüzde 32 oranında dizel izledi. Ortalama kiralama süresi 4 gün, geçen sene 980 lira olan ortalama sepet tutarı ise bu yıl 1.700 lira oldu. En popüler lokasyonlara bakıldığında, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı başı çekiyor” diye konuştu.

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