Ekonomi TOGG Gemlik Tesisi ilk kez görüntülendi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

TOGG Gemlik Tesisi ilk kez görüntülendi

Türkiye'nin otomobilinin seri üretiminin yapılacağı Gemlik tesisi bugün açılıyor. Merak edilen üretim tesisinden ilk görüntüleri yayınladı.

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TOGG Gemlik Tesisi ilk kez görüntülendi
Gemlik tesisi.

Açılışa saatler kala, fabrika farklı açılardan görüntülendi. Fabrika her şeyiyle üretime hazır. Bantlar açılışla birlikte Türkiye'nin otomobilinin üretimine başlayacak.

  • TRT Haber'e göre, 1,2 milyon metrekarelik alan üzerine inşa edilen kampüs, 230 bin metrekare kapalı alana sahip. 2020'de temeli atılan kampüs 2 yılda tamamlandı. İnşaatında toplam 9 bin 700 kişi görev aldı. Kampüs, montaj tesisinden Ar-Ge merkezine, Prototip Geliştirmeden, Kullanıcı Deneyim Parkı'na kadar birçok birime ev sahipliği yapıyor.


Tesis, çevre dostu özellikleriyle de öne çıkıyor. Karbon salımını azaltmak üretimde öncelikli. Avrupa'nın en temiz boyahanesi yine bu kampüste faaliyete başlıyor.

Yıllık üretim kapasitesi 175 bin adede ulaştığında toplam 4 bin 300 kişiye istihdam sağlayacak.

İkinci TOGG kimin olacak?: CEO Karakaş'tan dikkat çeken açıklama
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İkinci TOGG kimin olacak?: CEO Karakaş'tan dikkat çeken açıklama
TOGG'un CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş, Gemlik'teki fabrikada önemli açıklamalarda bulundu. Aracın renklerinin Türkiye'nin renklerinden seçildiğini belirten Karakaş, 'Her adımı şeffaf şekilde kamuoyu ile paylaştık. Gemlik'teki tesiste bugün ilk seri üretim araç banttan inecek' ifadelerini kullandı. Karakaş İkinci TOGG'un sahibinin kim olacağı sorusuna 'Ticari sır desem' yanıtını verdi.
Togg Gemlik Kampüsü'nde açılış heyecanı: Hazırlıklar tamamlandı
FOTOĞRAF 14
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Bursa-Yalova kara yolundan tesise ulaşım sağlanan kavşaklara Karayolları Genel Müdürlüğü ekiplerince \"Togg\" yazılı yön tabelaları yerleştirildi.
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Kara yolundan 5 kilometre uzaklıktaki tesisin yolları ve kavşaklarında Togg'un amblemini yansıtan peyzaj çalışmaları yapıldı.
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Togg'a Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkanlığınca 28 Ekim 2022 tarih ve 3879 sayı ile \"İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatı\" düzenlendi.
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Yaklaşık 2 yıl gibi kısa sürede tamamlanan Togg Gemlik Kampüsü'nün açılışına şahitlik etmek isteyen davetliler, turnikelerden geçirilerek alana alınmaya başladı.
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Tören için çok sayıda basın mensubu da kendilerine ayrılan alanlarda sabah saatlerinden itibarın canlı yayınlarla açılış heyecanını yansıtıyor.
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Kampüsün resmi açılışı saat 16.00'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yerli ve yabancı çok sayıda davetlinin katılacağı törenle yapılacak.
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Açılıştan sonra seri üretim sürecine geçmesi öngörülen Türkiye'nin akıllı otomobili Togg, \"Anadolu\", \"Gemlik\", \"Oltu\", \"Kula\", \"Kapadokya\" ve \"Pamukkale\" isimlerini taşıyan \"Türkiye'nin Renkleri\" ile yollarda olacak.
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Togg Gemlik Kampüsü'nde açılış heyecanı: Hazırlıklar tamamlandı
Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nde açılış için hazırlıklar tamamlandı.
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Cumhurbaşkanı ​Erdoğan TOGG üretim tesisinde.

​Bakan Nebati: Togg'un fiyatını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak.

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