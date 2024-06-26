Togg T10X 'Yılın Otomobili' seçildi

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından bu yıl dokuzuncu kez düzenlenen ve tüm aşamalarında büyük heyecan yaşanan “Türkiye'de Yılın Otomobili 2024” yarışmasının birincisi Togg T10X oldu. OGD üyesi 63 otomotiv gazetecisinden toplamda 2630 puan alan Togg T10X birinciliğe uzandı.

Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD), tarafından Rahmi Koç Müzesi'nde düzenlenen “Türkiye'de Yılın Otomobili” final gecesi ve ödül töreninde ayrıca 3 farklı kategorideki birinciler de belli oldu. “Yılın Basın Lansmanı” ödülünü Gökçeada'da düzenlenen Renault Austral lansmanı alırken, “Yılın İnovasyonu” ödülü mobilite deneyimini tek bir uygulamada buluşturan “Togg Trumore Dijital Deneyim Platformu” ile Togg markasına ve “Yılın Tasarımı” kategorisi ödülü de Kia EV9'a verildi.

Büyük heyecana sahne oldu

“Türkiye'de Yılın Otomobili” Yarışması'nın ilk etabında; 28 aday otomobil arasından jüri üyelerinin oylarıyla en fazla puan alan 7 otomobil finalde yer almaya hak kazandı. Finale kalan modeller “tasarım, yol tutuş, ergonomi, yakıt tüketimi, emisyon oranları, güvenlik, donanım seviyesi, fiyat-değer oranı” açısından önemli bir sınavdan geçirildi. “Yılın Otomobilini” belirleyen ikinci etapta ise; “BMW 5 Serisi, Chery Tiggo 8 Pro, Hyundai Ioniq 6, Mercedes-Benz E Serisi, Renault Austral, Togg T10X, Toyota C-HR Hybrid” finale kalmaya hak kazandı.

"Yılın otomobili marka haline geldi"

Türkiye'nin “Otomobil Oscarı” olarak adlandırılan Türkiye'de Yılın Otomobili ödülüne layık görülen Togg T10X'in açıklandığı, Rahmi Koç Müzesi'nde düzenlenen törende bir konuşma yapan OGD Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Sandık, “Yılın Otomobili bir marka haline geldi. Türkiye'deki otomotiv firmalarının yanı sıra yurt dışındaki ana merkezler tarafından da takip ediliyor. Bu OGD ve Yılın Otomobili organizasyonunun başarısını gösteriyor. Yılın Otomobili ödülünün yanı sıra diğer kategorilerde verdiğimiz ödüller de büyük ilgi görüyor. Hatta Yılın Otomobili ödülünden bile daha fazla rekabet yaşanıyor. Bu da doğru işler yaptığımızın bir kanıtı” diye konuştu.

"Anlamlı bir ödül elde ettik"

Togg T10X'in birinci olarak seçilmesinden sonra Togg Kurumsal İletişim ve Marka Lideri Çağ Günaçar yaptığı konuşmada otomotiv gazetecilerinin verdiği bu karardan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Çağ Günaçar sözlerine şöyle devam etti:

“Bu oldukça saygın ve prestijli bir ödül. Aynı zamanda Togg olarak bugün 6. yaşımızı kutluyoruz. Böylesine özel bir günde Türkiye'de Yılın Otomobili ve Yılın İnovasyonu ödüllerini de almak bizim için çok anlamlı bir yaş günü hediyesi oldu. Markamızın temsilcileri ve yöneticileri olarak oldukça anlamlı bir ödül elde ettik. Pazara çıktığımız ilk yılımızda bu ödülleri almak onur verici. Ülkemizin milli markası olması dolayısıyla bu ödülü Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün vatandaşları adına aldık.”

Otomobillerin puan sıralaması şöyle oldu:

1. Togg T10X 2630 puan

2. Renault Austral 2550 puan

3. Toyota C-HR Hybrid 2340 puan

4. Hyundai Ioniq 6 2150 puan

5. Chery Tiggo 8 Pro 2120 puan

6. BMW 5 Serisi 2070 puan