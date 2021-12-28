Togg temmuzda banttan inecek

Türk mobilite ekosisteminin çekirdeğini oluşturmak hedefiyle yola çıkan Togg, 27 Aralık 2019’da gerçekleştirdiği ‘Yeniliğe Yolculuk’ buluşmasından bu yana aldığı mesafeyi ve 2022 yılı hedeflerini Bursa Gemlik fabrikasında düzenlenen basın toplantısında kamuoyuyla paylaştı.

MAYIS’TA FABRİKA İŞE BAŞLAYACAK

Tanıtımdan bu yana 2 yıl geçtiğini ve her şeyin planlar doğrultusunda ilerlediğini aktararak fabrikanın tamamlanma aşamasında olduğunu belirten Togg CEO’su Gürcan Karakaş, yaklaşık 2 bin kişinin görev yaptığı şantiyedeki üretim birimlerine ilişkin çalışmaların Mayıs 2022’de tamamlanmasının planlandığını ve şu an itibarıyla 62 robotun kurulumuna başlandığını açıkladı.

Robot montajı başladı.

BATARYAYA 30 MİLYAR TL TEŞVİK

Togg ve Farasis Energy ortaklığında enerji depolama çözümleri geliştirmek üzere kurulan ve “Rekabetçiliği destekleyecek stratejik teşvikler” kapsamında 30 milyar TL’lik teşvik alan Siro Silk Road Temiz Enerji Çözümleri A.Ş 2031 yılı itibarıyla yıllık 15 GWs hücre, 20 GWs batarya paketi üretim kapasitesine ulaşacak.

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Siro’nun yerli batarya hücresi, modülü ve paketi üretilmesinde öncü olacağını dile getiren Gürcan Karakaş, Türkiye’de hücre Ar-Ge’si yapacağının da altını çizdi. Karakaş, Siro’nun Türkiye’yle birlikte çevre ülkelerde de otomotiv ve otomotiv dışı sektörlerde iş ortağı olacağını belirtti. Siro’nun yatırımının daha önce açıklanan yatırımlara ek bir yatırım olduğunun altını çizdi.

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TOGG YENİ ŞARJ ALTYAPI YENİ ŞİRKETİ KURDU

Batarya çalışmalarıyla birlikte akıllı şarj çözümleri için yeni bir şirket kurduklarını açıklayan Karakaş, “Bu şirketi yeni kurduk. Adı Togg Akıllı ve Hızlı Şarj Çözümleri A.Ş. oldu. Ülkemizde şarj altyapısına ilişkin çalışmalara imza atacak” diye konuştu.

CES TEKNOLOJİNİN DÜNYA SAHNESİ

Bir teknoloji şirketi olarak otomotiv fuarlarına katılmadıklarını hatırlatan Karakaş, 5-8 Ocak tarihlerinde, dünyanın en büyük Tüketici Elektroniği Fuarı CES 2022’de yer alacaklarını söyledi. Fuara, Togg’un gelecek vizyonunu gösteren akıllı cihazla katılacaklarını belirten Karakaş, “Akıllı cihazımızı Turkish Cargo ile ABD’ye uğurladık. Küresel marka yolculuğumuza “sanal konvoy” ile tüm dünyadan binlerce insan eşlik etti. CES’te dünyaya kullanıcı odaklı, akıllı, empatik, bağlantılı, otonom, paylaşımlı ve elektrikli özelliklerimizi temsil eden Use-Case Mobility® kavramımızı anlatacağız. CES dünyanın teknoloji sahnesidir. Burası hedef kitlemiz için uygun bir platform” dedi.

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Togg CEO'su Gürcan Karakaş,

ELON MUSK'LA İLE İLGİLİ BİZE GELEN BİR ŞEY YOK

Elon Musk’ın Togg’la ilgili bir çalışması olup olmadığı bir soru üzerine Gürcan Karakaş, “Bize bu konu ile bir şey söylenmedi. Olsaydı haberimiz olurdu” cevabını verdi. Teşviklerle ilgili herkesin faydalanabileceği bir altyapının da olduğunu aktaran Gürcan Karakaş, “Bize özel bir durum yok. Teşviklerle ilgili herkes bu durumdan faydalanabiliyor” ifadelerini kullandı.

2023'ün ilk çeyreğinde satışta

Gemlik'teke fabrikada toplam 250 robat olacağını belirten Karakaş "Temmuz 2022 sonunda deneme üretimlerine başlayacağız. 2022 sonunda da ilk seri üretim aracımızı banttan indireceğiz. Homologasyon testlerinin tamamlanmasının ardından da 2023 yılının ilk çeyreğinde C segmentindeki ilk aracımız SUV pazara çıkacak. Akıllı cihazımız Avrupa kıtasında klasik olmayan bir marka tarafından üretilmiş ilk doğuştan elektrikli SUV olacak. Ardından da yine C segmentindeki Sedan ve Hatchback modelleri üretim sırasına girecek. Takip eden yıllarda B-SUV ve C-MPV’nin de aileye katılmasıyla 5 modelden oluşan ürün gamımız tamamlanacak" dedi.

Yeni logo algıyı kolaylaştırıyor

Gürcan Karakaş, 19 Aralık’ta duyurusunu yaptıkları yeni Togg logosunu da değerlendirdi. Yeni logonun aracın rengine göre renk değiştirebileceğini söyleyen Karakaş, “Algı olarak teknolojiyi yansıtıyor. Basit olması da algıyı kolaylaştırıyor. Öte yandan yazı fontu ve küçük karakter yazılması da insanlara yukarıdan bakmadığımızı gösteriyor. Yapılan bir araştırmaya göre büyük yazılan logolar üstünlük sağlamaya çalışıyormuş gibi bir algı bırakıyor. Yabancı telaffuzu açısından büyük yazılmasında halinde kısaltma olduğu için tek tek harflerle okunuyor” şeklinde konuştu.

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TEKNOLOJİ TOGG'dan heyecanlandıran paylaşım geldi: Logosu belli oldu