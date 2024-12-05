Togg Tesla'ya 15 bin fark attı

Togg, Türkiye elektrikli otomobil pazarındaki liderliğini kasım ayında da sürdürerek 2024 yılını zirvede tamamlamaya hazırlanıyor. Bu yılın ilk 11 ayında pazar 1 milyon 68 bin 260 adet olarak gerçekleşti. Ocakkasım döneminde, "tam elektrikli" otomobil satış adedi yüzde 38,6 artışla 83 bin 298 oldu. Togg, yılın 11 aylık döneminde 24 bin 361 adetlik satışla en yakın rakibine 15 bin 134 adet fark attı. Togg'u 9 bin 227 adetle Tesla ve 8 bin 41 adetle BMW takip etti. Mercedes-Benz 4 bin 532 adetle dördüncü ve 4 bin 392 adetle KG Mobility (Ssangyong) beşinci olarak sıralandı.