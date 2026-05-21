Togg’dan sürücülerine bayram sürprizi: Ücretsiz şarj hediyesi, işte kampanyanın detayı

13:2321/05/2026, Perşembe
Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, Kurban Bayramı'na özel şarj hediyesi veriyor.
Yerli otomobil Togg, yaklaşan bayram öncesinde kullanıcılarını sevindirecek yeni bir kampanya başlattı. Trumore uygulamasına kayıtlı Togg sahipleri, Trugo istasyonlarında geçerli ücretsiz şarj hediyesinden yararlanabilecek. İşte kampanya katılım detayları...

TOGG'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bayram enerjiniz Togg’dan! 🔋​

​Bayramınız daha da keyifli geçsin diye, Trumore Akıllı Cihazım'a kayıtlı Togg'unuza özel şarj hediyeniz sizi bekliyor.​

Kampanyadan nasıl yararlanılır?

Ayrıcalıktan yararlanmak için:​
  • 22 Mayıs 00.00 – 30 Mayıs 23.59 tarihleri arasında Trumore uygulamasına giriş yapın.​
  • Hikaye alanındaki size özel enerji hediye bakiyesini kopyalayın.​
  • Kodu en geç 30 Mayıs 23.59'a kadar Trugo uygulamasındaki ödeme seçenekleri bölümünden hediye kartları sekmesine tanımlayın.​
  • Hediye enerjinizi Trugo şarj istasyonlarında 5 Haziran 23.59’a kadar kullanabilirsiniz.​

​Togg kullanıcılarının hediye bakiyelerini kullanabilmeleri için Trugo Autocharge özelliğine kampanya süresince ara verilecektir.​

​Herkese mutlu bayramlar dileriz."


YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

