Ekonomi Bakan Nebati uygun olacak diyerek duyurdu Toggun fiyatını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak
OTOMOTİV

Bakan Nebati 'uygun olacak' diyerek duyurdu: Togg'un fiyatını Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklayacak

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Vergi düzenlemelerinde adımları atmıştık, bu aracın herkesin binebileceği bir seviyeye gelmesi konusunda görüşmelerimiz oldu. Fiyatı da Sayın Cumhurbaşkanımız açıklayacak" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Toggun fiyatı ne olacak?
Bakan Nebati

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Togg'un fabrikasının açılış töreninde Togg'un fiyatına dair açıklamalarda bulundu.

'Gemlik rengine gözümü diktim'


Bakan Nebati'nin açıklamaları şöyle:

"Sayın Cumhurbaşkanımızdan sonra seri üretimde üretilecek araç bana tahsil edilsin diye hayalim vardı. Dünden hazırım, onun için bekliyorum. İkinci aracı Gemlik renginde istiyorum. Gemlik'e gözümü diktim ama bir bakacağız. Biz birkaç ay önce Sayın Varank ile birlikte geldik, test etme şansım da oldu. Müthiş bir şey, hızlanması, sessizliği, aracın yerli olması... Çok mutluyuz. Bundan sonra sembolik ya da değil, herhalde bize bir araç verecektik. Çok süratli kullandığım için ailem bana izin vermiyor.

'Aracın fiyatı uygun olacak: Erdoğan açıklayacak'

Kısa bir süre içinde hızlanıyor, gaza bastığınızda aracın ne kadar performanslı olduğunu hissediyorsunuz.

Vergi düzenlemelerinde adımları atmıştık, bu aracın herkesin binebileceği bir seviyeye gelmesi konusunda görüşmelerimiz oldu. Fiyatı da Sayın Cumhurbaşkanımız açıklayacak."

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