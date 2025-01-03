Tohumda %100 yerlilik modeli

Bitkisel üretimde kaliteli tohum ve hayvancılıkta kaliteli damızlığı üreticilerle buluşturmayı hedefleyen Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) aracılığıyla yeni bir projeye başlayacak. TİGEM ve tohumculukta faaliyet gösteren özel sektör kuruluşları birlikte çalışarak Türkiye’nin tohumculuk faaliyetlerini bir üst seviyeye taşıyacak. Tohumculukta yüzde 97 oranında kendine yeten Türkiye, söz konusu projeyle bu oranı yüzde 100’e ulaştırmayı ve 117 ülkeye gerçekleştirdiği tohum ihracatını artırmayı hedefliyor.





KİRA PARASI ALINMAYACAK

Proje kapsamında TİGEM arazileri tohumculuk faaliyetleri gerçekleştiren firmalara kiralanarak Türkiye içerisinde üretilen tohumların sayısı artırılacak. TİGEM, tohumculuk faaliyetleri gerçekleştiren firmalardan herhangi bir kira parası almayacak. Ancak kiralanan araziden elde edilen tohumların çeşidine göre kendisine verilmesini talep edecek. Örneğin; TİGEM arazisinde ayçiçeği tohumu üreten bir firma, tohumunun 4’te 1’ini TİGEM’e ya da üretilen tohum miktarının 4’te bir fiyatını o günkü satış fiyatından TİGEM’e verecek.





KAZAN-KAZAN FELSEFESİ

TİGEM, arazilerinde üretim yapacak kişilere uygun ücretler karşılığında teknik personel, teknik bilgi, altyapı ve su desteği ile birlikte kendi işletmelerindeki ekipmanlardan faydalanma imkanları sunacak. Böylece tohumluk sektörü desteklenerek, arazisi olmayan fakat tohumluk üretmek isteyen ya da arazisi olup izolasyon mesafesi olmayan kişiler verimli tohumlar üretebilecek. TİGEM’in geniş arazilerinde üretim yapan kişiler yakınlarında herhangi bir üretim olmadığı ve izolasyon sağlandığı için saf, farklı etmenlerin karışmadığı tohumları piyasaya sürebilecek. Bu tohumlardan faydalanacak TİGEM ve özel sektör, karşılıklı kazançlarını katlayarak çiftçiyi iyi tohumla buluşturacak.





İLK ETAPTA 60 BİN DÖNÜM PAYLAŞILACAK

Toplamda Türkiye genelinde 3,5 milyon dekar arazisi bulunan TİGEM, bu proje için ilk etapta 60 bin dekar alanı özel sektör kuruluşları ile paylaşacak. Ancak sektörden gelen talep ve başvurulara göre bu rakamın değişebileceği belirtiliyor. Sektörün taleplerine ve Türkiye’nin ihtiyacına göre şekillenecek proje ile tohum ihtiyacının ne kadar karşıladığına da bakılacak. Planlı tarım ile uyumluluğu artıracak bu proje tohumculuk sektörüne büyük katkı sağlayacak.



