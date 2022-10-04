Ekonomi TOKİden vatandaşlar sosyal konut uyarısı Dolandırıcılara itibar etmeyin
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TOKİ'den vatandaşlar sosyal konut uyarısı: Dolandırıcılara itibar etmeyin

Toplu Konut İdaresi, sosyal konut projesine ilişkin dolandırıcılık faaliyeti içinde bulunanların olduğunun tespit edildiğini ve kurumsal hesap, yetkili bankalar dışında kimseye itibar edilmemesi gerektiğini açıkladı.

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TOKİden vatandaşlar sosyal konut uyarısı: Dolandırıcılara itibar etmeyin
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Toplu Konut İdaresi, dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı. Sosyal Konut projesini kullanarak dolandırıcılık eylemlerine girişen kişilerin tespit edildiğini açıklayan TOKİ, sadece kurumsal hesap ve yetkili bankalara itibar edilmesi gerektiğini duyurdu.

TOKİ'den yapılan açıklama şöyle:

Son günlerde konuta erişmekte zorlanan dar gelirli vatandaşlarımızı konut sahibi yapan İdaremizin ismi ve logosu kullanılarak sahte sosyal medya hesapları/iletişim numaraları aracılığı ile sahtekarlık ve dolandırıcılık girişiminde bulunulduğu tespit edilmiştir.

İdaremiz tarafından satışa sunulan konutların başvuru toplama, sözleşme imzalama, devir, teslim, tapu vb. işlemlerinin tamamı T. Halk Bankası ve T.C. Ziraat Bankası'nın yetkili Şubeleri aracılığı ile yapılmakta başka bir banka şubesi ve/veya şahıs hesapları üzerinden işlem yapılmamaktadır. Vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları için, İdaremizin internet sayfası (www.toki.gov.tr), çağrı merkezi (444 86 54), onaylı kurumsal sosyal medya hesapları ve yetkili bankalar dışında kimseye itibar etmemeleri, iş ve işlem yapmamaları gerekmektedir.

Bu fırsatı kaçırmayın: TOKİ konut başvurusu ne zaman bitiyor?
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Cumhuriyet tarihinin en büyük kampanyası olan 2022 TOKİ sosyal konut projesinin ayrıntıları belli olurken, henüz başvuru yapamayan vatandaşlar detayları araştırmaya başladı. Peki, TOKİ sosyal konut başvurusu ne zaman bitiyor? TOKİ konut ve iş yeri başvuru son gün ne zaman? İşte haberin detayları...
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TOKİ BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTİYOR?

İlk Evim başvuru tarihi: 14 Eylül 2022 - 31 Ekim 2022

İlk İşyerim başvuru tarihi: 10 Ekim 2022 - 7 Kasım 2022

İlk Evim Arsa başvuru tarihi: 10 Ekim 2022 - 7 Kasım 2022
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TOKİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

TOKİ kura çekilişinin hangi tarihte açıklanacağı henüz duyurulmadı.

Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek olup, başvuru sahipleri arasında \"Hak Sahibi Belirleme\" kurası çekilecektir.
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• Satışa sunulan konutlar için kura çekilişi yapılması halinde kura yeri ve saati İdarenin web sayfasında duyurulacaktır.

• Konutların, adet, brüt m², net m² ve fiyat bilgileri projenin ihalesi yapıldıktan sonra kesinlik kazanacaktır.
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BAŞVURU ŞARTLARI:

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

• T.C. vatandaşı olması,

• Proje il nüfusuna kayıtlı olması veya proje ilinde, başvuru döneminden geriye doğru 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması.
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• Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dâhilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır. (Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri kategorisi hariç).
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• Aylık hane halkı gelirinin (Kendisi, eşi ve 18 yaş altı çocukları), en fazla net 16.000₺ (İstanbul İli için 18.000₺) olması gerekmektedir. (Başvuru sahibinin kendisi, eşi ve 18 yaş altı çocukları, başvuru tarihi itibariyle gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı) (Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri kategorisi hariç)
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• Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi ve eşi adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir, birden fazla başvuru yapılması durumunda başvurular geçersiz sayılacaktır.

• Başvuruları yapacak vatandaşların; 18 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.

• Genç kategorisine 14091992 tarihinden sonra doğan vatandaşlar müracaat edebilecektir.
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• Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri Kategorisine; TOKİ ve Sosyal Güvenlik Kurumu sisteminden \"HAK SAHİPLİĞİ\" onaylananlar başvuru yapabilecektir. Sözleşme aşamasında konut başvurusu yapılan İl sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya başvuru yapılan İl nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belge istenecektir.
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• Şehit Aileleri, Terör, Harp ve Vazife Malulleri Kategorisinden bir kez konut satışı yapılacaktır.

• 50.000 100.000 Sosyal Konut Projesinde asil hak sahibi olanlardan, kendileri veya eşleri 250 Bin Sosyal Konut projesine başvuramazlar (Ancak önceki başvurusunu iptal edip, yeni projeye başvuru imkanı vardır).
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Bu fırsatı kaçırmayın: TOKİ konut başvurusu ne zaman bitiyor?
TOKİ başvurusu ne zaman bitiyor? Sosyal konut projesi kapsamında hayata sunulan İlk Evim ve İlk İşyerim kampanyasına başvurular devam ediyor. Ev sahibi olabilmek için başvuru yapmak isteyen vatandaşlar, söz konusu TOKİ kampanyasına başvuruların hangi tarihte biteceğini araştırıyor. TOKİ tarafından merakla araştırılan detaylar açıklandı. Peki TOKİ sosyal konut başvurusu ne zaman bitiyor? TOKİ konut ve iş yeri başvuru son gün ne zaman? İşte konu ile ilgili merak edilen detaylar...

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