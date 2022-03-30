Toplu taşımada elektrikli ekosistem

Türkiye, “2053 yılı için sıfır emisyon” hedefine ulaşmak için ulaştırmada önemli adımlara imza atacak. Emisyon azaltımına katkı verecek Akıllı ulaşım sistemleri, yeşil kombine yük taşımacılığı ve lojistik merkezlerinin geliştirilmesi, kentsel toplu taşıma- banliyö taşımacılığında elektrikli ulaşımın desteklenmesi hedefler arasında.

TALEBE GÖRE PLANLAMA

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, “Ulaşımda 2053 net sıfır emisyon”a adım adım ulaşacak. İşte önümüzdeki süreçte hayata geçirilmesi beklenen bazı çalışmalar: Ulaştırma türü ve teknolojileri kurulumunda, uzun vadeli (2053) projeksiyon için veri toplanacak. Ulaşım talep tahmini ve buna bağlı olarak emisyon azaltımına yönelik referans senaryo belirlenerek eylem planı hazırlanacak. Emisyon azaltımına yönelik yapılmış ve yapılacak olan modelleme çalışmaları sonucunda ön plana çıkan ulaştırma modlarına (demir yolu, deniz yolu vb.) ve altyapı çalışmalarına (elektrifikasyon, yenilenebilir enerji ve limanlarda gemilere karadan elektrik verilmesi vb.) yönelik destek ve teşvikler planlanacak.

YEŞİL KOMBİNE YÜK TAŞIMACILIĞI

Ulaşımla ilgili planlarda ve koordinasyon birimlerinde emisyon azaltımına katkı verecek Akıllı Ulaşım Sistemleri uygulamaları hayata geçirilecek. Ulusal ve uluslararası yük taşımacılığında yeşil kombine yük taşımacılığı imkanlarının ve lojistik merkezleri geliştirilecek. Yük ve yolcu taşımacılığında demir yolu ve deniz yolunun payı artırılacak.

DÜŞÜK EMİSYONLU TOPLU TAŞIMA

Karayolu yük ve yolcu taşımacılığı motorlu taşıtlarında sıfır veya düşük emisyonlu ve alternatif yakıtlı araç kullanımı yaygınlaştırılacak. Kentlerde yük ve yolcu taşımacılığı için sıfır veya düşük emisyonlu raylı sistemler olmak üzere toplu taşıma, bisiklet, yaya, mikro/elektro mobilite türleri arttırılacak.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARA DESTEK

Ulaşımda elektrifikasyon ekosistemi bir bütün olarak değerlendirilerek bütüncül politika ve teşvik mekanizmaları oluşturulmalıdır. Özel kullanım hareketliliği ve kentsel toplu taşıma, ara toplu taşıma ve banliyö taşımacılığı için gerekli elektrikli araç (raylı sistemler, elektrikli otobüs ve minibüs, hibrit otobüsler, elektrikli yolcu gemileri ve tekneleri, vb.), batarya sistemleri ve şarj altyapısı ile bunları destekleyecek enerji üretim ve dağıtım altyapısı elektrik sektörüyle eş zamanlı olarak geliştirilecek.

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Bioyakıt yaygınlaşacak

Sürdürülebilir alternatif yakıt kullanımını desteklemek üzere biyoyakıt kullanımı yaygınlaştırılacak. Tüm araç gruplarında, mevcut araç parkının birim enerji tüketimi ve emisyonu düşük veya sıfır emisyonlu araçlara dönüşümü konusunda sektörel bazlı politika geliştirilerek, araç yenileme programı planlanarak devreye alınacak. Denizcilikte yeşil dönüşüm kapsamında limanlarda gemilere karadan elektrik verilmesi altyapısının yaygınlaştırılacak.

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