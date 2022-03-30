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Ekonomi Toplu taşımada elektrikli ekosistem
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Toplu taşımada elektrikli ekosistem

Türkiye, “2053 yılı için sıfır emisyon” hedefine ulaşmak için ulaştırmada önemli adımlar atacak. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın adım adım ulaşacağı hedefler arasında emisyon azaltımına katkı verecek akıllı ulaşım sistemleri, yeşil kombine yük taşımacılığı ve lojistik merkezlerinin geliştirilmesi, kentsel toplu taşıma-banliyö taşımacılığında elektrikli ulaşımın desteklenmesi yer alıyor.

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Yasemin Asan Yeni Şafak
Toplu taşımada elektrikli ekosistem
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Türkiye, “2053 yılı için sıfır emisyon” hedefine ulaşmak için ulaştırmada önemli adımlara imza atacak. Emisyon azaltımına katkı verecek Akıllı ulaşım sistemleri, yeşil kombine yük taşımacılığı ve lojistik merkezlerinin geliştirilmesi, kentsel toplu taşıma- banliyö taşımacılığında elektrikli ulaşımın desteklenmesi hedefler arasında.

TALEBE GÖRE PLANLAMA

  • Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, “Ulaşımda 2053 net sıfır emisyon”a adım adım ulaşacak. İşte önümüzdeki süreçte hayata geçirilmesi beklenen bazı çalışmalar: Ulaştırma türü ve teknolojileri kurulumunda, uzun vadeli (2053) projeksiyon için veri toplanacak. Ulaşım talep tahmini ve buna bağlı olarak emisyon azaltımına yönelik referans senaryo belirlenerek eylem planı hazırlanacak. Emisyon azaltımına yönelik yapılmış ve yapılacak olan modelleme çalışmaları sonucunda ön plana çıkan ulaştırma modlarına (demir yolu, deniz yolu vb.) ve altyapı çalışmalarına (elektrifikasyon, yenilenebilir enerji ve limanlarda gemilere karadan elektrik verilmesi vb.) yönelik destek ve teşvikler planlanacak.

YEŞİL KOMBİNE YÜK TAŞIMACILIĞI

Ulaşımla ilgili planlarda ve koordinasyon birimlerinde emisyon azaltımına katkı verecek Akıllı Ulaşım Sistemleri uygulamaları hayata geçirilecek. Ulusal ve uluslararası yük taşımacılığında yeşil kombine yük taşımacılığı imkanlarının ve lojistik merkezleri geliştirilecek. Yük ve yolcu taşımacılığında demir yolu ve deniz yolunun payı artırılacak.

DÜŞÜK EMİSYONLU TOPLU TAŞIMA

  • Karayolu yük ve yolcu taşımacılığı motorlu taşıtlarında sıfır veya düşük emisyonlu ve alternatif yakıtlı araç kullanımı yaygınlaştırılacak. Kentlerde yük ve yolcu taşımacılığı için sıfır veya düşük emisyonlu raylı sistemler olmak üzere toplu taşıma, bisiklet, yaya, mikro/elektro mobilite türleri arttırılacak.

ELEKTRİKLİ ARAÇLARA DESTEK

Ulaşımda elektrifikasyon ekosistemi bir bütün olarak değerlendirilerek bütüncül politika ve teşvik mekanizmaları oluşturulmalıdır. Özel kullanım hareketliliği ve kentsel toplu taşıma, ara toplu taşıma ve banliyö taşımacılığı için gerekli elektrikli araç (raylı sistemler, elektrikli otobüs ve minibüs, hibrit otobüsler, elektrikli yolcu gemileri ve tekneleri, vb.), batarya sistemleri ve şarj altyapısı ile bunları destekleyecek enerji üretim ve dağıtım altyapısı elektrik sektörüyle eş zamanlı olarak geliştirilecek.

Bioyakıt yaygınlaşacak

  • Sürdürülebilir alternatif yakıt kullanımını desteklemek üzere biyoyakıt kullanımı yaygınlaştırılacak. Tüm araç gruplarında, mevcut araç parkının birim enerji tüketimi ve emisyonu düşük veya sıfır emisyonlu araçlara dönüşümü konusunda sektörel bazlı politika geliştirilerek, araç yenileme programı planlanarak devreye alınacak. Denizcilikte yeşil dönüşüm kapsamında limanlarda gemilere karadan elektrik verilmesi altyapısının yaygınlaştırılacak.

Toplu taşımada elektrikli dönem: Tek şarjla 450 kilometre menzili var
EKONOMİ
Toplu taşımada elektrikli dönem: Tek şarjla 450 kilometre menzili var

Dünyaya sattık sıra Türkiye'de: Bu bir dönüm noktası olacak
FOTOĞRAF 10
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Dünyanın otobüs üretiminde en önemli merkezlerinden biri olan Türkiye, uzun yıllardır elektrikli otobüsler için de birbirinden değerli işlere imza atıyor. TEMSA, ülkemizin sadece otobüs üretimi yolculuğunda değil, aynı zamanda bu sektörün elektrikli macerasında da başrolde olan firmalardan biri.
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Otomotiv sektöründeki 'elektrikli' dönüşümünde en önemli duraklardan biri de otobüsler… Dünyanın dört bir yanına elektrikli otobüs ihraç eden Türkiye, yakın gelecekte şehir içi ulaşımda ülkemizde üretilen elektrikli otobüsleri kullanmayı hedefliyor. Türkiye'nin 2030'dan itibaren ağır ticari vasıtaların yüzde 30'unun sıfır emisyon olma şartını kabul ettiğini belirten TEMSA CEO'su Tolga Kaan Doğancıoğlu, ' Ülkemiz için de 2030 yılı bir dönüm noktası olacak' dedi.
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66 ÜLKEYE OTOBÜS İHRAÇ EDİYORLAR<br>TEMSA üretimi otobüsler bugün itibariyle 66 ülkeye ihraç ediliyor ve bu sayı giderek artıyor. Ancak esas merak konusu; dünyaya ihraç edilen Türkiye üretimi elektrikli otobüsleri yollarınızda ne zaman görebileceğiz?<br><br>TEMSA CEO'su Tolga Kaan Doğancıoğlu konuya ilişkin merak edilenleri TRT Haber'e anlattı.
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ELEKTRİKLİ YOLCULUĞUMUZA ERKEN BAŞLADIK<br>Dünya otomotiv sektöründeki gelişmelerden bahsederek konuya giriyor Doğancıoğlu. Ardından TEMSA'nın elektrikli otobüs macerasına geliyor ve bu dönemi 'toplu taşımanın elektriklenmesi' olarak tanımladıktan sonra \"Biz bu sürece çok erken başladık\" diyor.<br><br>Aslında TEMSA uzun süredir otobüslerini elektrikli hale getiriyor. Haliyle sıfır emisyona sahip geniş ürün grupları var. Sürece erken başlayınca hem içerideki hem de global rakiplerinden daha hızlı yol almışlar. Bu da onları İsveç'ten Çek Cumhuriyeti'ne Romanya'dan Litvanya'ya kadar geniş bir coğrafyaya elektrikli otobüs ihraç eder noktaya taşımış.
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ELEKTRİKLİ OTOBÜSLE ŞEHİRLER ARASI ULAŞIM MÜMKÜN MÜ?<br>TEMSA CEO'su ile AR-GE merkezinin önünden geçerken Tolga Kaan Doğancıoğlu, otobüslerde kullandıkları bataryanın tamamen Türk mühendislerce geliştirilen bir yazılımla kontrol edildiğinin altını çiziyor.<br><br>Bu durum önemli. Çünkü bataryanızı farklı etmenlere göre revize etmeniz gerekebiliyor. Dışarıdan ithal yazılımlarla pek mümkün olmayan bu durumu TEMSA yerli ve milli yazılımla aşmış. Ayrıca ömrü biten bataryaların da atılmadığını ve bu merkez içerisinde 'ikinci hayat' adını verdikleri bir projeyle yeniden kullanılabildiğini öğreniyoruz.<br><br>Bu kısa bilgilerin ardından bir kez daha ana konumuza dönüyoruz. TEMSA'nın ABD Kaliforniya'da 'şehirler arası ulaşım için kullanılan' bir elektrikli otobüsü olduğunu biliyoruz. Bu örnek bize, yakın bir gelecekte tüm toplu ulaşımın sadece elektrikli araçlarla yapılması ihtimalinin pek de uzak olmadığını gösteriyor.
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TÜRKİYE'DE NEDEN ELEKTRİKLİ OTOBÜSLER KULLANILMIYOR?<br>Tolga Kaan Doğancıoğlu'nun anlattıkları aslında dünyanın da çok hızlı bir şekilde elektrikli otobüslerle şehir içi toplu ulaşıma yöneleceğini gösteriyor. Türkiye bu gelişimde kendi ürettiği otobüslerle var. Ancak bizim ülkemizde elektrikli otobüsler şehir içi toplu ulaşımda kullanılmıyor. Bu durumun gerekçelerini merak ediyoruz...<br><br>TEMSA'nın bazı belediyelerle iş birliği yaptığını ve o şehirlere elektrikli otobüsler yolladığını belirtiyor CEO Doğancıoğlu ve devam ediyor:<br><br>\"Yurt dışı örneklerden ve TEMSA'nın o ülkelerde elde ettiği başarılardan bahsettik... Bütün bunların aynı şekilde ülkemizde görülmesi, uygulanması, kullanılması gayet mümkün. Aksi için bir sebep yok.
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Yine de aşılması gereken bazı noktalar var... Elektrikli araçların ilk yatırım maliyeti konvansiyonel araçlara göre biraz daha yüksek. Ancak 3, 4 yıllık kullanımda bunların dizel araçlardan çok daha ekonomik olduğunu da hepimiz biliyoruz. Yatırım maliyetindeki zorluğu aşmak için AB ülkeleri ve ABD gibi yerler büyük teşvik paketleri açıklanıyor.<br><br>Türkiye'nin de benzer bir yol izlemesi gerekiyor. Bahsettiğim 'ilk yatırım' maliyetini aşabilecek, yerel yönetimlerin finansman zorluğunu giderebilecek bir teşvik sistemi ya da mali destek olursa elektrikli otobüslerin toplu ulaşımda kullanımı da hızla artar.\"
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TOPLU ULAŞIMDA ŞARJ SORUNU YAŞANIR MI?<br>Konu elektrikli bir araç olduğunda hemen hepimizin aklına gelen ilk konulardan biri de 'şarj problemi' oluyor. Çünkü cep telefonumuzdan bilgisayarımıza, tabletimizden akıllı saatimize kadar her şey için gün içinde şarj meselesine ciddi bir mesai harcıyoruz.<br><br>Kullanıcılar, bindikleri otobüsün elektrikli olduğunu duyduklarında 'ya şarjı biter de yolda kalırsam?' sorusunu kendilerine soruyor. Tolga Kaan Doğancıoğlu aslında tüm bu endişelerin yersiz olduğunu anlatıyor:<br><br>\"Elektrikli araç dünyasını bir sistem olarak ele alıyoruz. Özellikle de toplu taşıma söz konusu olduğunda elimiz daha da rahatlıyor. Çünkü hangi saatte nereden hareket edeceğini, hangi yollardan geçeceğini ve seyahatin nerede biteceğini biliyoruz. Bu büyük bir avantaj. Batarya planlamanızı tamamen buna göre yapabiliyorsunuz.
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TEMSA'nın elektrikli araç yolculuğundaki seçimi, bu araçların batarya teknolojilerine ve elektrikelektronik yapılarına hükmetmeyi de kapsıyor. Bu sayede her şehre özgün bir şarj sistemi, batarya kapasitesi, şarj süresi gibi detayları tahmin etme ve yönetme becerimiz var.<br><br>Bu nedenle biz hepsini bir bütün olarak görüyoruz. Sadece elektrikli araç değil, şarj sisteminden tutun da aracın beslenmesine kadar tüm detayları bütünsel olarak değerlendiriyoruz. Otobüsle birlikte şarj altyapısı sistemini de beraber veriyoruz.\"
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TÜRKİYE'NİN İMZA ATTIĞI BAZI ZORUNLUKLAR VAR<br>Binlerce kişiye istihdam sağlayan fabrikada TEMSA'nın neredeyse tüm üretim sürecini kendi içinde yerli imkanlarla çözdüğünü görüyoruz. CEO Doğancıoğlu ile turumuz devam ederken \"Türkiye'de ne zaman elektrikli otobüslerle şehir içi toplu ulaşımın sağlandığını görürüz?\" sorusunu yöneltiyoruz.<br><br>\"Aslına bakarsanız bu işin bir yönünde mecburiyet var.\" diyerek başlıyor cevabına Doğancıoğlu. Sadece ABD ya da AB ülkeleri değil Türkiye de daha çevreci bir dünya için kimi sözleşmelere imza atmış.<br><br>TEMSA CEO'su bunu hatırlatıyor ve \"Türkiye, 2030'dan itibaren ağır ticari vasıtaların yüzde 30'unun sıfır emisyon olma şartını kabul etti. Takvimler 2040 yılını gösterdiğinde tüm ağır ticari vasıtaların sıfır emisyon olması şartının altına da imza attı\" bilgisini paylaşıyor.<br><br>Hali hazırda TEMSA gibi yerli bir markanın dünyaya elektrikli otobüs ihraç etmesi burada daha önemli bir hal alıyor. Doğancıoğlu'na göre bu durum Ankara'nın elini güçlendirecek. \"Daha erken bir tarihte, daha yüksek bir yüzdeye ulaşabiliriz\" ifadesini kullanan Tolga Kaan Doğancıoğlu, sözlerini şöyle tamamlıyor:<br><br>\"TEMSA olarak 2025 yılında otobüslerimizin yüzde 50'si sıfır emisyon olacak. Her yıl oranlar artacak. Ülkemiz için de 2030 yılı bir dönüm noktası olacak çünkü mecburiyetlerimiz var.<br><br>Türkiye, otomotivde dünyanın en önemli ülkelerinden biri. Ticari vasıtada ise Avrupa'nın ikinci ülkesiyiz. TEMSA, elektrikli aracı erken dönemde yapan ve bunu uygulamaya almış bir şirket. Bu nedenle Ankara'nın 'Hadi başlayalım' dediği anda biz sürecin çok hızlı bir şekilde ilerleyebileceğini ve büyükşehirler başta olma üzere Anadolu'nun dört bir yanında şehir içi toplu ulaşımda elektrikli otobüsün kullanılabileceğini düşünüyoruz.\"
Dünyaya sattık sıra Türkiye'de: Bu bir dönüm noktası olacak
Otomotiv sektöründeki 'elektrikli' dönüşümünde en önemli duraklardan biri de otobüsler. Dünyanın dört bir yanına elektrikli otobüs ihraç eden Türkiye, yakın gelecekte şehir içi ulaşımda ülkemizde üretilen elektrikli otobüsleri kullanmayı hedefliyor. Türkiye'nin 2030'dan itibaren ağır ticari vasıtaların yüzde 30'unun sıfır emisyon olma şartını kabul ettiğini belirten TEMSA CEO'su Tolga Kaan Doğancıoğlu, ' Ülkemiz için de 2030 yılı bir dönüm noktası olacak' dedi.
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