Toplu taşımadan bile ucuz Citroen Ami tanıtıldı: ​100 kilometrede 8,25 TL harcıyor

Citroen, 101. yılında tamamen elektrikli Ami ile şimdi Türk tüketicisinin ‘yol arkadaşı’ oluyor. Fransızca’da ‘arkadaş’ anlamına gelen ve kalabalık şehir yaşamına çözüm olarak sunulan Ami, B1 sınıfı ehliyetle 16 yaşından itibaren kullanılabiliyor. Elektrikli motosiklet sınıfında tanımlanan Ami, otoyol ve köprüleri kullanamıyor. Avrupa fiyatı 7 bin avro (110 bin TL) olan Ami’nin Türkiye fiyatı ise henüz belli değil.

BİREYSEL TALEP ÇOK YOĞUN

Citroën’in herkes için otomobil olan mottosunun şimdi herkes için mobilite olduğunu vurgulayan Citroën Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım, “Yeni model, her yaştan kullanıcı için elektrikli mobilitenin en önemli oyuncularından bir tanesi olmaya aday. Şimdiden aldığımız talep, 2022 yılı için 1.000 adet olan bireysel satış hedefimizi 3.000’e çıkartmamızı sağladı. Tabii bu noktada tedarik konusu yine en belirleyici kriter olacak. Ami, Türkiye pazarında şu anda filo satışı ve kurumsal müşteriler için piyasaya sürülürken, 2022 ilk çeyreğinden itibaren son tüketici ile direkt olarak buluşmaya başlayacak” dedi.

ULAŞIMDA OTOBÜSTEN DAHA UCUZ

Ami hakkında bilgi veren Citroën Türkiye Ürün Müdürü Emre Başkır ise, “Ami, 3 saatte şarj oluyor. Aracımızın pillerinin tamamen dolabilmesi için gerekli olan elektrik maliyeti 6,18 TL. Ami’nin 100 kilometre maliyeti ise 8,25 TL. Benzinli bir aracın bunu hesaplarken ortalama 7 litre yaktığını hesap ettik ve 100 km’de 68,25 TL maliyet çıkıyor. Şuna dikkat çekmek istiyoruz benzinli bir aracın yol kat ederken Ami kadar ekonomik olabilmesi için 100 km de 0.8 lt’lik ortalama bir yakıt tüketimine sahip olması gerekiyor. Yani Ami gerçekten şehir içerisinde toplu taşımadan bile gerçekten daha ekonomik olan alternatif bir ulaşım aracı” açıklamasında bulundu.

REKLAM

Bu yılın ilk 3 ayında 1 milyona koşuyorduk