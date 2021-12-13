Ekonomi Toplu taşımadan bile ucuz Citroen Ami tanıtıldı 100 kilometrede 8,25 TL harcıyor
OTOMOTİV

Toplu taşımadan bile ucuz Citroen Ami tanıtıldı:  100 kilometrede 8,25 TL harcıyor

Citroen’in kalabalık şehirler için ürettiği %100 elektrikli mobilite çözümü Ami Türkiye’de tanıtıldı. 75 kilometre menzili bulunan Ami, en fazla 45 kilometre hıza çıkabiliyor. Ami’nin bataryası 220 volt priz çıkışıyla 3 saatte dolarken, 100 kilometrelik maliyeti ise 8,25 lira ile toplu taşımadan bile daha ucuza geliyor.

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Şuayip Alabay Yeni Şafak
Toplu taşımadan bile ucuz Citroen Ami tanıtıldı: ​100 kilometrede 8,25 TL harcıyor
Fransızca’da ‘arkadaş’ anlamına gelen ve kalabalık şehir yaşamına çözüm olarak sunulan Ami, B1 sınıfı ehliyetle 16 yaşından itibaren kullanılabiliyor.

Citroen, 101. yılında tamamen elektrikli Ami ile şimdi Türk tüketicisinin ‘yol arkadaşı’ oluyor. Fransızca’da ‘arkadaş’ anlamına gelen ve kalabalık şehir yaşamına çözüm olarak sunulan Ami, B1 sınıfı ehliyetle 16 yaşından itibaren kullanılabiliyor. Elektrikli motosiklet sınıfında tanımlanan Ami, otoyol ve köprüleri kullanamıyor. Avrupa fiyatı 7 bin avro (110 bin TL) olan Ami’nin Türkiye fiyatı ise henüz belli değil.

BİREYSEL TALEP ÇOK YOĞUN

  • Citroën’in herkes için otomobil olan mottosunun şimdi herkes için mobilite olduğunu vurgulayan Citroën Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım, “Yeni model, her yaştan kullanıcı için elektrikli mobilitenin en önemli oyuncularından bir tanesi olmaya aday. Şimdiden aldığımız talep, 2022 yılı için 1.000 adet olan bireysel satış hedefimizi 3.000’e çıkartmamızı sağladı. Tabii bu noktada tedarik konusu yine en belirleyici kriter olacak. Ami, Türkiye pazarında şu anda filo satışı ve kurumsal müşteriler için piyasaya sürülürken, 2022 ilk çeyreğinden itibaren son tüketici ile direkt olarak buluşmaya başlayacak” dedi.

ULAŞIMDA OTOBÜSTEN DAHA UCUZ

Ami hakkında bilgi veren Citroën Türkiye Ürün Müdürü Emre Başkır ise, “Ami, 3 saatte şarj oluyor. Aracımızın pillerinin tamamen dolabilmesi için gerekli olan elektrik maliyeti 6,18 TL. Ami’nin 100 kilometre maliyeti ise 8,25 TL. Benzinli bir aracın bunu hesaplarken ortalama 7 litre yaktığını hesap ettik ve 100 km’de 68,25 TL maliyet çıkıyor. Şuna dikkat çekmek istiyoruz benzinli bir aracın yol kat ederken Ami kadar ekonomik olabilmesi için 100 km de 0.8 lt’lik ortalama bir yakıt tüketimine sahip olması gerekiyor. Yani Ami gerçekten şehir içerisinde toplu taşımadan bile gerçekten daha ekonomik olan alternatif bir ulaşım aracı” açıklamasında bulundu.

Bu yılın ilk 3 ayında 1 milyona koşuyorduk

  • Pazar hakkında da değerlendirme yapan Citroen Türkiye Genel Müdürü Selen Alkım şunları söyledi: “Bu yılın ilk 3 ayı ciddi anlamda ritmin yüksek olduğu bir dönemdi. Mart ayına kadar pazar “1 milyona koşuyorum” diyordu ama Mayıs - Haziran ayından itibaren bu tedarikteki problemler frenledi. Kasım sonunda 675 bin bandına ilerledi. Sene başında hedefimizi 40 bin adet olarak belirlemiştik. Sorunlardan dolayı 10 bin adet gerisinde kaldığımızı rahatlıkla söyleyebilirim. Biraz daha fazla araç temin edebilmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Tedarik
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