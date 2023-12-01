Torba kanun 17 değişiklikle kabul edildi

Engelli vatandaşlar için gaz ve fren pedalı yerine, el ile kullanılabilecekleri mekanizma yerleştirilen Türkiye’nin yerli ve milli aracı ’engelsiz’ TOGG, ilk kez görücüye çıktı. Her detayı düşünülen Türkiye'nin yerli otomobili vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Yapılan dizayn, her engelli vatandaşın kullanımı için özel olarak üretiliyor. Firma yetkilisi Mehmet Rıza Altındağ, "Ulusal mevzuatlar kapsamında, engelli bireylerin yaşamını daha ne kadar kolaylaştırırız düşündük yerli ve milli olan TOGG’a el freni ve gaz uygulamasını entegre ettik. 4 araca entegre ettik. İnsanların ihtiyaçları oldukça ve daha fazla ihtiyaç ortaya çıktıkça, araca aparatlar eklentiler yapmaya devam ediyoruz. Aracın ergonomisi bu tarz uygulamalar yapmaya çok müsait. Bir tanesini TOGG fabrikası içinde yaptık. Talep geldikçe yapmaya devam edeceğiz" dedi.