Torba kanun 17 değişiklikle kabul edildi

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AK Parti'nin hazırladığı torba kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan 17 değişiklik ile geçerken 80 maddelik düzenlemeye 6 yeni madde eklendi. Çalışan emekliye de 5 bin TL ikramiye verilmesi de eklenen maddeler arasında.
KOBİ'LERE İSG UZATIMI
İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri ile kamuya ait iş yerlerinde iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi görevlendirilmesine ilişkin hükmün yürürlük tarihi de önergeyle 31 Aralık 2023'ten 31 Aralık 2024'e ertelendi.
Adana, Adıyaman, Batman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Malatya, Mardin, Niğde, Osmaniye, Şanlıurfa ve Tunceli'deki seyahat acentelerinden, 2023 ve 2024'te TÜRSAB aidatı alınmaması da önergeyle kabul edildi.
EPDK cezalarına kısmi af GELİYOR
Eklenen önergeyle 29 Nisan 2021 öncesinde kiralanan rafineri hariç tesislerde Vergi Usul Kanunu'na uymayan fiilleri işleyen malikler, EPDK'ya başvurmaları halinde lisans verilebilecek.