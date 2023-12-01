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Ekonomi

Torba kanun 17 değişiklikle kabul edildi

Ekonomi alanındaki düzenlemeleri içeren torba kanun teklifi, 17 değişiklikle TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan geçti. 80 maddelik düzenlemeye 6 yeni madde eklendi.

Uğur Duyan
04:00 - 1/12/2023 Cuma
Güncelleme: 04:11 - 1/12/2023 Cuma
Yeni Şafak
Arşiv.

Arşiv.

AK Parti'nin hazırladığı torba kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu’ndan 17 değişiklik ile geçerken 80 maddelik düzenlemeye 6 yeni madde eklendi. Çalışan emekliye de 5 bin TL ikramiye verilmesi de eklenen maddeler arasında.

KOBİ'LERE İSG UZATIMI

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu'nun 50'den az çalışanı olan ve az tehlikeli sınıfta yer alan iş yerleri ile kamuya ait iş yerlerinde iş güvenliği uzmanı ve iş yeri hekimi görevlendirilmesine ilişkin hükmün yürürlük tarihi de önergeyle 31 Aralık 2023'ten 31 Aralık 2024'e ertelendi.

Adana, Adıyaman, Batman, Bingöl, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Malatya, Mardin, Niğde, Osmaniye, Şanlıurfa ve Tunceli'deki seyahat acentelerinden, 2023 ve 2024'te TÜRSAB aidatı alınmaması da önergeyle kabul edildi.

EPDK cezalarına kısmi af GELİYOR

Eklenen önergeyle 29 Nisan 2021 öncesinde kiralanan rafineri hariç tesislerde Vergi Usul Kanunu'na uymayan fiilleri işleyen malikler, EPDK'ya başvurmaları halinde lisans verilebilecek.


TOGG'a yeni versiyon: İlk kez görücüye çıktı her detayı dikkat çekti
TOGG'a yeni versiyon: İlk kez görücüye çıktı her detayı dikkat çekti

Engelli vatandaşlar için gaz ve fren pedalı yerine, el ile kullanılabilecekleri mekanizma yerleştirilen Türkiye’nin yerli ve milli aracı ’engelsiz’ TOGG, ilk kez görücüye çıktı. Her detayı düşünülen Türkiye'nin yerli otomobili vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Yapılan dizayn, her engelli vatandaşın kullanımı için özel olarak üretiliyor. Firma yetkilisi Mehmet Rıza Altındağ, "Ulusal mevzuatlar kapsamında, engelli bireylerin yaşamını daha ne kadar kolaylaştırırız düşündük yerli ve milli olan TOGG’a el freni ve gaz uygulamasını entegre ettik. 4 araca entegre ettik. İnsanların ihtiyaçları oldukça ve daha fazla ihtiyaç ortaya çıktıkça, araca aparatlar eklentiler yapmaya devam ediyoruz. Aracın ergonomisi bu tarz uygulamalar yapmaya çok müsait. Bir tanesini TOGG fabrikası içinde yaptık. Talep geldikçe yapmaya devam edeceğiz" dedi.



#TBMM
#TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu
#Ekonomi
22 dakika önce
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