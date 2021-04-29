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Ekonomi Araç satışlarında aylık bazda rekor kırdı
OTOMOTİV

Toyota aylık bazda rekora imza attı

Araç satışlarında aylık bazda rekor kırdı

Japon otomobil devi Toyota, küresel araç satışlarını mart ayında, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 44,2 artırarak yeni bir rekor kırdı.

Haber Merkezi AA
Toyota aylık bazda rekora imza attı
Foto/arşiv

Firmanın güncellenen bilanço verileri, dış piyasalardaki artan talep sonucu, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomiye negatif etkilerinin kaybolmaya başladığını ortaya çıkardı.

Buna göre Toyota mart ayında küresel bazda 982 bin 912 araç satışı gerçekleştirdi. Bu satış oranı aylık bazda yeni bir araç satış rekoru olarak kayda geçti.

Firmanın, Ocak-Mart 2021 dönemindeki satışları ise önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19,1 arttı. Bu dönemde yüzde 10 seviyesinde artış hedefleniyordu.

ABD'de spor arazi araçları ile hibrit otomobillere, Çin'de ise Corolla Sedan modeline yönelik güçlü talep sonrası Toyota'nın deniz aşırı satışları yeni rekorla 791 bin 568'e çıktı.

Martta önceki yılın aynı dönemine kıyasla deniz aşırı satışlarda yüzde 57,8 artış gözlenirken, Japonya içinde ise yüzde 6,4 artışla 191 bin 344 araç satıldı.

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