Toyota C-HR’a tekno makyaj

İlk kez 2016’da tanıtılan ve dinamik SUV olarak konumlandırılan Toyota C-HR, teknolojik destekle makyajlandı. Dünyayla aynı anda Türkiye’de de satışa sunulan makyajlanan model, Toyota Güvenlik Sistemleri ile de donatıldı. Yenilenen Toyota C-HR’ın hibrit versiyonu 186 bin 950 liradan başlıyor.

TÜRKİYE’DE BÜYÜK TALEP GÖRÜYOR

Barış Erdim

İlk yılında Avrupa’da 120 bin adetlik satış elde eden C-HR, kısa zamanda segmentinde yüzde 10’luk bir pazar payı yakaladı. Avrupa’da başarısına devam eden Toyota C-HR, şu ana kadar 400 binin üzerinde bir satış elde etmiş durumda. Toyota C-HR Türkiye’de ise 2016 yılının kasım ayından bu yana 13 bin 647 adetlik satışa ulaştı. Bu yıl C-HR’da 2 bin 800 adetlik satışa imza atacaklarını söyleyen Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış Müdürü Barış Erdim, “Şu ana kadar bin 800 adet satıldı. Biz geri kalan bin adetlik kısmını yılsonuna kadar yeni modelle yapacağız” dedi. Türkiye’deki pazar koşullarını da değerlendiren Erdim, “Faiz indirimleri tüm otomotiv piyasasına olumlu yansımuış durumda. Eğer elimizde daha fazla C-HR olsaydı çok çok fazlasını satabilirdik. Tamamen yılbaşında yapılan pazar öngörüsüne dayalı adetlerden dolayı bu noktada tıkandık. C-HR dünyadanda çok fazla talep gördüğü için ek tedarik yapamadık” şeklinde konuştu.

C-HR’DA YÜZDE 90 HİBRİT ALIYORUZ

Türkiy’de satılan C-HR’ların yüzde 90’nın hibrit olduğuna dikkat çeken Barış Erdim sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu rakam Avrupa’da yüzde 80’lerde. Biz hibriti Türkiye’ye sevdiren markayız. Tüm satışlarımızın yarısı hibrit modellerden oluşuyor. Gelmiş olan ve gelecek olan modellerle birlikte Türkiye’nin ileride hibrite gereken değeri fazlasıyla vereceğini düşünüyorum. Satışlarımız da bu yöne doğru gidildiğini teyit ediyor. Dizele oranla çok verimli ve dayanıklı motorlara sahip Toyota hibritler uzun yıllar sıkıntısız kullanılabiliyor. Bu da Türkiye’de bir algı ve altyapının kurulmasında önemli rol oynuyor.” Toyota C-HR’ın motor seçenekleri arasında verimliliğiyle büyük bir beğeni toplayan 122 beygirlik 1.8 litre hibrit motor ve 116 beygirlik 1.2 litre turbo motor yer alacak.

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PREMİUM ALGI GÜÇLENDİRİLDİ

Toyota C-HR’ın kabini görsel ve dokunsal olarak daha kaliteli bir hale getirildi. Aynı zamanda Toyota’nın 2019 multimedya sisteminin adapte edilmesiyle birlikte yeni bağlantı ve bilgi-eğlence sistemleri aracı çok daha farklı bir boyuta taşıdı. Kokpit, yenilikçi detaylar ve yüksek teknolojik özelliklerle de donatıldı. 8 inç dokunmatik ekran sürücü odaklı hale getirildi. Daha iyi görüş açısı için üst konsol biraz daha alçaltıldı.

500 bin adet üretildi

2016 yılının Kasım ayında 350 milyon avroluk yatırımla üretimine başlanan ilk yerli hibrit ve SUV modeliyle Toyota Türkiye farbikası, Avrupa’daki Toyota tesisleri arasında en yüksek üretim hacmine sahip olurken, kapasite yıllık 150 bin adetten 280 bine yükseldi. Bugüne kadar toplamda 500 bin adet Toyota C-HR’ı üretim hatlarından indiren Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, bunların yüzde 90’ına tekabül eden 450 bin adedi 100 ülkeye ihraç etti. Fabrika, Türkiye’nin hibrit üssü haline geldi.