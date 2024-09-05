Trabzon Limanı 'En İyi İşverenler' listesinde birinci oldu

“Çalışma arkadaşlarımızın motivasyonunu artırmak ve sürdürülebilir başarı için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. İnsan Kaynakları olarak çalışma arkadaşlarımızın; mutlu, adil, fiziksel ve sosyal şartlarının kendilerini güvende hissettirecek nitelikte olması bizlerin önceliğidir. Kazandığımız ödül ve sertifikalar; çalışan motivasyonunu, iç iletişimin güçlenmesini, takım ruhunu, yenilik ve sürekli iyileştirmeye yönelik heyecanımıza olumlu yönde katkıda bulunuyor. Albayrak Grubu olarak ilerlemek istediğimiz rota da tam olarak budur. Emeği geçen tüm yönetici ve çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyorum”