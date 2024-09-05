Trabzon Limanı 'En İyi İşverenler' listesinde birinci oldu

Trabzon Port, Great Place to Work sektör listesinde 'Türkiye'nin en iyi işvereni' oldu.
Osmanlı İmparatorluğu’nun beş önemli limanından biri, tarihî İpek Yolu’nun denize açılan ayağı ve günümüz Modern İpek Yolu’nun da önemli bir mihenk taşı işlevine sahip
Trabzon Port, Danışmanlık ve Profesyonel Hizmetler
alanında faaliyet gösteren şirketlerden oluşan
“Danışmanlık ve Profesyonel Hizmetler En İyi İşverenler 2024”
listesinde 1. sırada yer aldı.
Odağında insana hizmet vermek olan ve oldukça geniş kapsamda sektörü barındıran liste, hayatımızın olağan şekilde devam etmesini sağlayan insanların hikâyeleri ile şekilleniyor.
Kazanılan birincilikle ilgili açıklamalarda bulunan Trabzon Port Genel Müdürü Emin Bilgin,
“Bu yıl kazandığımız sertifika ve ödülleri, Danışmanlık ve Profesyonel Hizmetler En İyi İşverenler 2024 listesi birinciliği ile taçlandırmanın bizim için asıl anlamı, çalışma arkadaşlarımızı ailemizin bir parçası olarak gördüğümüzün kamuoyuna duyurulmasıdır. Çalışma arkadaşlarımızın mutluluğu bizler için en büyük ödüldür”
ifadelerini kullandı.
Her zaman önce insan
Her zaman önce insan
Great Place to Work
ödül ve sertifikalarında adından sıkça söz ettiren markaları bünyesinde bulunduran Albayrak Grubu, en büyük yatırımını çalışanlarına yapıyor.
Grup tarafından devralındıktan sonra büyük bir yatırımla standartlarını yükselten
Trabzon Limanı;
kazandığı birinciliğin yanında
“Türkiye’nin En İyi İşvereni 2024”
unvanının da sahibi olarak çalışanlarıyla birlikte Orta Koridor için stratejik önemini her geçen gün artırıyor.
İnsan Kaynakları Koordinatörü Yavuztürk: Çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz
İnsan Kaynakları Koordinatörü Yavuztürk: Çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz
Kazanılan ödülü Albayrak Grubu’nun temel değerleri üzerinden okuyan Grubun İnsan Kaynakları Koordinatörü Hüseyin Yavuztürk,
“Çalışma arkadaşlarımızın motivasyonunu artırmak ve sürdürülebilir başarı için çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz. İnsan Kaynakları olarak çalışma arkadaşlarımızın; mutlu, adil, fiziksel ve sosyal şartlarının kendilerini güvende hissettirecek nitelikte olması bizlerin önceliğidir. Kazandığımız ödül ve sertifikalar; çalışan motivasyonunu, iç iletişimin güçlenmesini, takım ruhunu, yenilik ve sürekli iyileştirmeye yönelik heyecanımıza olumlu yönde katkıda bulunuyor. Albayrak Grubu olarak ilerlemek istediğimiz rota da tam olarak budur. Emeği geçen tüm yönetici ve çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyorum”
dedi.
#Trabzon Port
#Albayrak Grubu
#Great Place To Work
33 dakika önce