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Ekonomi

Trabzon Port en iyi işverenler arasında

Globalde 20 binin üzerinde organizasyonun nabzını tutan Great Place To Work (GPTW), geçtiğimiz gün İstanbul’da düzenlediği bir organizasyonla 2024'te Türkiye'de ‘Yılın En İyi İşverenleri Listesi’ni açıkladı. Albayrak Grubu şirketlerinden Trabzon Port, ‘10-49 çalışan’ kategorisinde 'Türkiye’nin En İyi İşvereni' seçildi.

Akın Ali Polat
04:00 - 27/04/2024 Cumartesi
Güncelleme: 05:45 - 27/04/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Listesi, bu yıl 600'ün üzerindeki şirketteki iş yeri kültürü ve çalışan deneyimini ölçümleyen ‘Trust Index’ anketine dahil olan 160 bin çalışanın yanıtlarına göre oluşturuldu.
Listesi, bu yıl 600'ün üzerindeki şirketteki iş yeri kültürü ve çalışan deneyimini ölçümleyen ‘Trust Index’ anketine dahil olan 160 bin çalışanın yanıtlarına göre oluşturuldu.

Şirket, geçtiğimiz yıl da ‘Avrupa’nın En İyi İşvereni’ seçilmişti. Ödülü değerlendiren Trabzon Port Genel Müdürü Emin Bilgin, “Modernizasyonun, güvenilirliğin, ekip olmanın ve birlikte büyümenin değerini bilen; gerçek yatırımın insana olduğunun farkındalığıyla çalışma arkadaşlarımızla birlikte yürüdüğümüz yolu bir kez daha GPTW ile taçlandırmanın gururunu yaşıyoruz” açıklamasında bulundu.


160 BİN ÇALIŞANIN OYLARIYLA BELİRLENDİ

Yılın En İyi İşverenleri Listesi, bu yıl 600'ün üzerindeki şirketteki iş yeri kültürü ve çalışan deneyimini ölçümleyen ‘Trust Index’ anketine dahil olan 160 bin çalışanın yanıtlarına göre oluşturuldu.


6 KATEGORİDE ÖDÜL VERİLDİ

Bu yıl organizasyonların çalışan sayısına göre 6 kategori üzerinden açıklanan listede, 10-49 Çalışan Sayısı Kategorisi'nde Trabzon Port, 50-99 Çalışan Sayısı Kategorisi'nde Suda Maden, 100-249 Çalışan Sayısı Kategorisi'nde Randstad, 250-499 Çalışan Sayısı Kategorisi'nde Abbvie, 500-999 Çalışan Sayısı Kategorisi'nde Astrazeneca Türkiye ve 1.000 Üzeri Çalışan Sayısı Kategorisi'nde Hilton birincilik ödülüne layık görüldü. Great Place To Work şirketlerinde bir arada olmanın, beraber çözüm üretmenin ve takımdaşlığın etkili olduğunu dile getiren GPTW Türkiye CEO’su Eyüp Toprak, “12 Türk şirketi Avrupa'nın en iyi işvereni olma başarısı gösterdi” diye konuştu.


#Trabzon Port
#Albayrak Grubu
#Great Place To Work
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