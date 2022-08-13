Trafik sigortasına maliyet zammı

25 milyon araç sahibini ilgilendiren zorunlu trafik sigortasına 1 Eylül’den itibaren yüzde 10 ve 20 arasında zam uygulanacak. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Mehmet Akif Eroğlu bir TV programında yaptığı açıklamada, zamın gerekçesi olarak değerlenen otomobil fiyatlarının yanı sıra artan yedek parça fiyatları, asgari ücret zammı ve enflasyonu gerekçe gösterdi. Eroğlu zammın yapılmaması halinde sektörün çıkmaza gireceğini ve şu ana kadar 2 milyar lira zarar uğradığını da belirtti.

GEÇEN YIL KAZALAR İÇİN 16 MİLYAR LİRA ÖDENDİ

Trafik sigortasıyla ilgili bilgi veren Eroğlu, “Geçen yıl 16 milyar lira trafik sigortası için şirketlerimiz tarafından ödeme yapıldı. Bunun 10 milyar liraya yakını yedek parça için oldu. 6 milyar lirası ise yaralanmalı ve ölümlü kazalar için oldu. Öte yandan 10 milyar liraya yakın kısmının yüzde 70’i yedek parça maliyeti yüzde 30’u ise işçilik üzerine kurulu. Asgari ücrete önce yüzde 50 sonra yüzde 30’luk bir zam geldi. Fakat asgarideki artış kadar bizim sektörümüze artış yansımadı. Geçen sene sigortacılık sektörünün kâr marjı yüzde 7. Şu anda artışlardan kaynaklı bazı şirketler bu maliyetleri karşılayamıyor. Bundan dolayı iki tarafı da üzmeyecek şekilde ve bu sistemin sürdürülebilirliğini sağlamak adına ortalama yüzde 18’lik bir artışa gitmek zorunda kaldık” açıklamasını yaptı.

EN RİSKLİ GRUBA BİN LİRA ZAM GELDİ

En riskli grup olan birinci basamak trafik sigortasının 7 bin 272 lira olduğunu ve zammın ardından bin lira zam geleceğini vurgulayan Mehmet Akif Eroğlu sözlerini şöyle tamamladı: “ Sigortacılık sektörü bir fedakarlık yaparak, zarara da katlanarak bu maliyet artışlarını biraz sınırlı yansıtmaya çalıştık. Sigorta şirketleri bu alanda zarar etmeye devam edecek. Poliçe alan kişinin de ödeyebileceği bir maliyette tutmaya çalışıyoruz. Trafik poliçesi zorunlu bir alan. Bu alanda yasal sorunlar var. Biz de düzenleyici ve otorite olarak, bu yasal çözümler üzerine odaklanmış vaziyetteyiz. Yasal sorunları zamanla çözeceğiz.”

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AYLIK ZAM ARTIŞ ORANI YÜZDE 4,75’E ÇIKTI