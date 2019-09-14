Traktör sanayiinden çevreci adım

Türk otomotiv endüstrisinin Avrupa Birliği kapsamında Euro 6d-Temp emisyona geçişinin hızlandırılmasının ardından bir hamle de traktör sanayiinden geldi. 1,7 milyon traktör parkının bulunduğu Türkiye’de yerli ve milli üretim yapan traktör sanayicileri emisyonda Faz3a’dan Faz 4’e geçmeye hazırlanıyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda istişarede bulunan yerli traktör üreticileri ortak kararla 1 Ekim 2021’de Faz 4 standartlarında motor ve traktör üretimine başlayacak. Yerli motor ve traktör üreticilerinden TÜMOSAN ile Türk Traktör yeni standartlara geçiş için düğmeye bastı.

YERLİ ÜRETİMDE TÜMOSAN GURURU

TÜMOSAN ürettiği motor

Türkiye’nin yüzde 100 yerli ve milli sermayeli traktör üreticisi TÜMOSAN ürettiği motorları geliştirerek Faz 4’e taşıyor. Yüzde 97 oranında yerlilik oranıyla üretilen içten yanmalı dizel motorları dünyanın dört bir yanına ihraç ediyor. 530 beygir güce kadar ulaşan ve Türk mühendisliğinin eseri olan motorlar Konya’daki fabrikada imal ediliyor. TÜMOSAN, üç vardiyada 75 bin adet dizel motor ve 45 bin adet traktör üretim kapasitesine sahip. Öte yandan İstanbul Topkapı’daki Ar-Ge Merkezi ile çağın gereksinimlerine uygun tasarım ve üretim çalışmalarına da devam ediyor.

TRAKTÖR PARKININ YARISI 35 YAŞ ÜSTÜ

Türkiye’deki 1,7 milyonluk traktör parkının yarısından fazlası 35 yaşın üstünde. Türk Tarım Alet ve Makineleri İmalatçıları Birliği (TARMAKBİR) verilerine göre Türkiye'de 2013 yılında 56 bin 407 traktör üretilirken, 2014 yılında 64 bin 342 adedlik üretim gerçekleşti. Üretimdeki artış trendi 2015 yılında devam ederek 66 bin 615 adede yükselirken, 2016 yılında 66 bin 915 aded traktör üretildi. 2017’de ise 72 bin 32 aded üretimle tarihi rekora ulaşan sektör 6 yıl sonra 2018'de 47 bin 689 aded ile en düşük üretimini gerçekleştirdi.

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TÜRK TRAKTÖR’DEN 130 ÜLKEYE İHRACAT

Aykut Özüner

Türkiye’nin en büyük traktör üreticilerinden biri olan Türk Traktör de yerli üretimde Faz 4’e geçmek için hazırlıklarını tamamladı. Yıllık 50 bin aded traktör ürettiklerini söyleyen Türk Traktör Genel Müdürü Aykut Özüner, “Türkiye’de motor ve transmisyon üreten nadir firmalardan biriyiz. Motor, transmisyon ve aktarma grubu üretimini Ankara fabrikamızda bulunan 400 tezgah ile hayata geçiriyoruz. Türkiye pazarı için ürettiğimiz traktörlerin yüzde 95’inde kendi üretimimiz motoru kullanıyoruz. Bu motorlar için gereken blok, silindir kafası ve krank gibi ana parçalar fabrikamızda işleniyor ve yüzde 90 oranında yerli tedarikçilerden temin edilen parçalar ile motor montajı gerçekleştiriliyor. Ürettiğimiz traktörleri dünyada 130’dan fazla ülkeye ihraç ediyoruz” şeklinde konuştu.