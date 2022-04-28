Trendyol BAE ile ticaret köprüsü kuruyor

Türkiye-Birleşik Arap Emirlikleri Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması müzakereleri kapsamında, Türkiye’ye gelen Birleşik Arap Emirlikleri Dış Ticaretten Sorumlu Devlet Bakanı Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, Trendyol’un Tuzla’daki Operasyon Merkezi’ni ziyaret etti. Zeyoudi’ye Trendyol Kurucu Ortağı Begüm Tekin ve Trendyol yönetim ekibi eşlik etti. Türkiye’deki e-ticaretin büyüme potansiyeline inandıkları için geçtiğimiz yıl Türkiye’deki ilk yatırımlarını Birleşik Arap Emirlikleri’nin devlet yatırım fonu olan Abu Dabi Kalkınma Holdingi (ADQ) aracılığıyla Trendyol’a yaptıklarını belirten Zeyoudi, “Biz serbest ticaret anlaşmaları için İstanbul’dayız. BAE’de sizin varlığınız için de bir pazar açacağız. Destek vermeye hazırız” dedi.

TÜRK ÜRETİCİLERİ DÜNYA İLE BULUŞTURACAK

Trendyol Kurucu Ortağı Begüm Tekin ise, “Hedefimiz büyük çoğunluğu esnaf ve KOBİ’lerden oluşan 260 bin satıcımızı, Türk üreticilerini ve markalarını dünya ile buluşturacak yeni köprüleri kurmak. 2023 itibarıyla Türkiye ve BAE arasında gerçekleştirdiğimiz e-ihracatın 100 milyon dolara ulaşacağını öngörüyoruz” dedi.

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